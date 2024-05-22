Цены на квартиры в Украине резко выросли — детали от Госстата

В Украине резко выросли цены на квартиры
В первом квартале 2024 года средние цены на жилую недвижимость в Украине выросли на 16,0% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Наибольший рост цен наблюдался на квартирах на первичном рынке.
Об этом говорится на портале Государственной службы статистики.
На сколько выросли цены на квартиры
В результате роста цен на жилье стоимость жилой недвижимости в Украине превысила официальный уровень годовой инфляции (3,2%) в пять раз, что свидетельствует о значительном повышении цен.
По данным статистического ведомства, цены на квартиры на первичном рынке за год выросли на 17,6%, на вторичном — на 15,3%, а именно:
- Однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 17,8%, на вторичном — на 15,9%.
- Двухкомнатные квартиры на первичке выросли в цене на 17,5%, на вторичке — на 15,2%.
- Трехкомнатные квартиры на первичном рынке подорожали на 17,9%, на вторичном — на 15,5%.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине на фоне войны стоимость квадратных метров на первичном и вторичном наиболее активно возросла в западном и центральном регионах, где больше всего прибыло внутренних переселенцев. Рекордсменом по удорожанию стал Львов.
Мы также писали, что в Украине в рейтинге регионов по дороговизне аренды жилья сменился лидер. С начала года средний размер оплаты однокомнатной квартиры вырос на около 4%.
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