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В Украине резко выросли цены на квартиры

22 мая 2024 12:23
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Ирина Шпак
редактор
Цены на квартиры в Украине резко выросли — детали от Госстата
Панорама Киева. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В первом квартале 2024 года средние цены на жилую недвижимость в Украине выросли на 16,0% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Наибольший рост цен наблюдался на квартирах на первичном рынке.

Об этом говорится на портале Государственной службы статистики.

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На сколько выросли цены на квартиры

В результате роста цен на жилье стоимость жилой недвижимости в Украине превысила официальный уровень годовой инфляции (3,2%) в пять раз, что свидетельствует о значительном повышении цен.

По данным статистического ведомства, цены на квартиры на первичном рынке за год выросли на 17,6%, на вторичном — на 15,3%, а именно:

  • Однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 17,8%, на вторичном — на 15,9%.
  • Двухкомнатные квартиры на первичке выросли в цене на 17,5%, на вторичке — на 15,2%.
  • Трехкомнатные квартиры на первичном рынке подорожали на 17,9%, на вторичном — на 15,5%.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине на фоне войны стоимость квадратных метров на первичном и вторичном наиболее активно возросла в западном и центральном регионах, где больше всего прибыло внутренних переселенцев. Рекордсменом по удорожанию стал Львов.

Мы также писали, что в Украине в рейтинге регионов по дороговизне аренды жилья сменился лидер. С начала года средний размер оплаты однокомнатной квартиры вырос на около 4%.

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