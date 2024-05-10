Ціни на нерухомість зростають — в яких регіонах рекордна вартість

Рієлтор з клієнтами у квартирі. Фото: Pexels

В Україні на тлі війни вартість квадратних метрів на первинному та вторинному найбільш активно зросла у західному та центральному регіонах, де найбільше прибуло внутрішніх переселенців. Рекордсменом зі здорожчання став Львів.

Про це розповіла експертка з ринку нерухомості Вікторія Берещак, пише РБК-Україна.

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Найдорожче житло в українських регіонах

Так, у травні 2024 року найвищі ціни у новобудовах фіксують у Львові. Там вартість квадратного метра становить 55 тис. гривень. Йдеться про середньозважені ціни на "первинці".

За словами експертки, Львів став одним з міст, що продемонструвало найбільша активну динаміку подорожчання за останні два роки.

"У травні 2022 року квадрат там коштував на 40% дешевше — близько 33 тисяч гривень за квадратний метр", — зазначила вона.

Серед міст-рекордсменів з подорожчання житла під час воєнного стану:

Ужгород — ціна підскочила на 39% — з 27 тис. грн до 39 тис. грн за квадратний метр;

Івано-Франківськ — на 46% — з 17 тис. грн до 32 тис. грн за один квадрат;

Тернопіль — на 42% — з 19 тис. грн до 27 тис. грн за квадрат;

Рівне — на 40% з 20 тис. грн до 33 тис. грн.

Вартість житла в Одесі чи Дніпрі останні місяці переживає цінове затишшя через ракетні обстріли. Зараз ціна одного квадрата становить 38 тис. грн за квадрат і 43 тис. грн відповідно.

"За два роки зростання склало 30% для Одеси і 9% для Дніпра відповідно", — повідомила експертка.

У Києві ціна на нерухомість на первинному ринку в середньому зараз сягає 50 тис. гривень за квадрат. Вартість теж зросла порівняно з травнем 2022 року на 20%.

Щодо цін на "вторинці", то спостерігається зростання вартості у регіонах-хабах, які дали прихисток громадянам-переселенцям зі східних та південних регіонів.

"І це вже не лише про західні області, а передусім про Полтаву та Полтавську область, Кропивницький та Кіровоградську область, Черкаси та Черкаську область, Хмельницький та Хмельницьку область, Вінницю та Вінницьку область", — пояснила експертка.

Як змінився попит під час війни

За словами Берещак, зараз громадяни більш активно купують двокімнатні європланування метражем 60-70 квадратних метрів. Однокімнатні класичні квартири користуються меншою популярністю.

Пов’язана така динаміка з тим, що через війну родини об’єднуються — дехто забирає батьків з окупованих чи постраждалих територій, а відтак більший житловий простір — актуальніший.

Також спостерігається попит на великі кухні-вітальні від 17-20 квадратних метрів, окремі ізольовані спальні по 11-15 квадратних метрів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Кабінет міністрів звільнив частину громадян від вимоги орендної плати за державне чи комунальне майно. Згідно з ухваленою постановою, такі правила діятимуть у період воєнного стану.

Також ми писали, що у 2024 році власникам житлової нерухомості необхідно сплатити податок за звітний попередній рік, якщо площа житла більша за встановлені ліміти. На це відводиться 60 днів з часу вручення відповідного повідомлення, а в разі несплати — загрожує штраф.