Цены на зерновые в Украине по состоянию на 21 мая 2024 года

Трактор в поле. Фото: Oleksandr Ryzhkov/Freepik

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Из-за войны с Россией экспорт ячменя из Украины столкнулся с серьезными проблемами. Украина всегда лидировала на мировом рынке зерновых, но российское вторжение и постоянные обстрелы украинских портов на Черном море создали значительные препятствия для экспортеров зерна. Впрочем, несмотря на два года войны, Украина продолжает играть ключевую роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности, оставаясь одним из главных экспортеров агропродукции в мире. Об этом заявил временно исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 21 мая 2024 года.

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По состоянию на 21 мая средняя цена на ячмень в Украине составляет 5 452 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 21 мая 2024 года. Фото: tripoli.land

Цена на ячмень за последние дни выросла на 1,8%. Так, в понедельник, 13 мая, средняя стоимость тонны ячменя равнялась 5 354 грн. В четверг, 16 мая, стоимость тонны этой зерновой культуры упала до своего недельного минимума в 5 240 грн. При этом уже в субботу, 18 мая, цена на ячмень выросла до самой высокой отметки за 7 дней — 5 545 грн за тонну. В воскресенье, 19 мая, стоимость этой зерновой культуры упала до 5 452 грн. Такая цена на ячмень держится и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

По словам экономиста Андрея Новака, украинский аграрный сектор понес значительные убытки в результате российского вторжения. Эти потери включают обстрелы сельскохозяйственных угодий, прямые финансовые потери, блокировку портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражу зерна российскими силами.

"У нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит потому, что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил он.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на подсолнечник и кукурузу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы и сои.

Мы также писали, что эксперты назвали продукты питания, которые в Украине стоят дороже, чем в Европе. Для сравнения взяли цены в соседней Польше и Румынии, а также в двух странах Балтии — Латвии и Эстонии.