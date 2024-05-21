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В Україні зростає ціна на ячмінь — скільки коштують зернові у травні

21 травня 2024 06:30
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 21 травня 2024 року
Трактор у полі. Фото: Oleksandr Ryzhkov/Freepik
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Через війну з Росією експорт ячменю з України зіштовхнувся із серйозними проблемами. Україна завжди була лідером на світовому ринку зернових, але російське вторгнення та постійні обстріли українських портів на Чорному морі створили значні перешкоди для експортерів зерна. Втім, попри два роки війни, Україна продовжує відігравати ключову роль у забезпеченні глобальної продовольчої безпеки, залишаючись одним із головних експортерів агропродукції у світі. Про це заявив тимчасово виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 21 травня 2024 року.

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Станом на 21 травня середня ціна на ячмінь в Україні становить 5 452 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 21 травня 2024 року
Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 21 травня 2​024 року. Фото: tripoli.land

Ціна на ячмінь упродовж останніх днів зросла на 1,8%. Так, у понеділок, 13 травня, середня вартість тонни ячменю дорівнювала 5 354 грн. У четвер, 16 травня, вартість тонни цієї зернової культури впала до свого тижневого мінімуму у 5 240 грн. При цьому вже у суботу, 18 травня, ціна на ячмінь зросла до найвищої позначки за 7 днів — 5 545 грн за тонну. У неділю, 19 травня, вартість цієї зернової культури впала до 5 452 грн. Така ціна на ячмінь тримається й сьогодні.

Ціни на зернові в Україні станом на 21 травня 2024 року
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

За словами економіста Андрія Новака, український аграрний сектор зазнав значних збитків внаслідок російського вторгнення. Ці втрати включають обстріли сільськогосподарських угідь, прямі фінансові втрати, блокування портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжку зерна російськими силами.

"У нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається тому, що росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на соняшник та кукурудзу. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці та сої.

Ми також писали, що експерти назвали харчові продукти, які в Україні коштують дорожче, аніж у країнах Європи. Для порівняння взяли ціни в сусідній Польщі та Румунії, а також двох країнах Балтії — Латвії та Естонії.

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