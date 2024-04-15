Цены на топливо в Украине по состоянию на 16 апреля - сколько стоит бензин, газ и дизель

В Украине растут цены на бензин — сколько будет стоить топливо завтра
На украинских АЗС изменились цены на топливо. Стоимость бензина и дизтоплива во вторник, 16 апреля, снова выросла. Больше всего подорожал бензин марки А-92. Цены на него повысились в среднем на 12 копеек.
Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.
Какая информация о топливе 16 апреля вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 16 апреля
По данным мониторингового сайта, 16 апреля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа следующая:
- A-95+ — 57,82 грн/л;
- А-95 — 54,34 грн/л;
- А-92 — 51,41 грн/л;
- дизельное топливо — 54,50 грн/л;
- сжиженный газ — 27,98 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ — 57,67 грн/л;
- А-95 — 54,16 грн/л;
- А-92 — 52,22 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизельное топливо — 54,36 грн/л;
- сжиженный газ — 27,98 грн/л.
Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 16 апреля
16 апреля топливо бренда "Евро-95" будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 60,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 59,99 грн/л.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети "Авиас" — 53,45 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 54,87 грн/л, дешевле всего на АЗС RLS — 50,40 грн/л.
- Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 59,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 48,20 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.
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Напомним, украинские водители назвали причины пробок. Большинство украинских автомобилистов прогнозируемо не устраивает качество отечественных дорог.
Также мы сообщали, что обстрелы энергетики повлекли спрос на бензин. Однако, по словам директора консалтинговой компании А-95 Сергея Куюн, повышения цен на топливо не будет, ведь в Украине нет дефицита горючего.
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