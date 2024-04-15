Ціни на пальне в Україні станом на 16 квітня — скільки коштує бензин, газ та дизель

В Україні зростають ціни на бензин — скільки буде коштувати пальне завтра
На українських АЗС змінились ціни на пальне. Вартість бензину та дизпалива у вівторок, 16 квітня, знову зросла. Найбільше здорожчав бензин марки А-92. Ціни на нього підвищились в середньому на 12 копійок.
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.
Яка інформація про пальне 16 квітня вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне на АЗС 16 квітня
За даними моніторингового сайту, 16 квітня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 57,82 грн/л;
- А-95 — 54,34 грн/л;
- А-92 — 51,41 грн/л;
- дизельне пальне — 54,50 грн/л;
- скраплений газ — 27,98 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 57,67 грн/л;
- А-95 — 54,16 грн/л;
- А-92 — 52,22 грн/л.
Інші види пального:
- дизельне пальне — 54,36 грн/л;
- скраплений газ — 27,98 грн/л.
Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 16 квітня
16 квітня пальне бренду "Євро-95" коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 60,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 59,99 грн/л.
- Найнижча вартість А-95+ у мережі "Авиас" — 53,45 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 54,87 грн/л, найдешевше на АЗС RLS — 50,40 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 59,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 48,20 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.
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Також ми повідомляли, що обстріли енергетики спричинили попит на бензин. Проте, за словами директора консалтингової компанії А-95 Сергія Куюна, підвищення цін на пальне не буде, адже в Україні немає дефіциту пального.
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