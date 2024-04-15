Ціни на пальне в Україні станом на 16 квітня — скільки коштує бензин, газ та дизель

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На українських АЗС змінились ціни на пальне. Вартість бензину та дизпалива у вівторок, 16 квітня, знову зросла. Найбільше здорожчав бензин марки А-92. Ціни на нього підвищились в середньому на 12 копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 16 квітня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

За даними моніторингового сайту, 16 квітня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 57,82 грн/л;

А-95 — 54,34 грн/л;

А-92 — 51,41 грн/л;

дизельне пальне — 54,50 грн/л;

скраплений газ — 27,98 грн/л.

A-95+ — 57,67 грн/л;

А-95 — 54,16 грн/л;

А-92 — 52,22 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 54,36 грн/л;

скраплений газ — 27,98 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 16 квітня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

16 квітня пальне бренду "Євро-95" коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 60,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 59,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі "Авиас" — 53,45 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 54,87 грн/л, найдешевше на АЗС RLS — 50,40 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 59,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 48,20 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.

Нагадаємо, українські водії назвали причини заторів. Більшість українських автомобілістів прогнозовано не влаштовує якість вітчизняних доріг.

Також ми повідомляли, що обстріли енергетики спричинили попит на бензин. Проте, за словами директора консалтингової компанії А-95 Сергія Куюна, підвищення цін на пальне не буде, адже в Україні немає дефіциту пального.