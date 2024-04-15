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В Україні зростають ціни на бензин — скільки буде коштувати пальне завтра

15 квітня 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні станом на 16 квітня — скільки коштує бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На українських АЗС змінились ціни на пальне. Вартість бензину та дизпалива у вівторок, 16 квітня, знову зросла. Найбільше здорожчав бензин марки А-92. Ціни на нього підвищились в середньому на 12 копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 16 квітня
Ціни на пальне в Україні станом на 16 квітня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 16 квітня

За даними моніторингового сайту, 16 квітня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 57,82 грн/л;
  • А-95 — 54,34 грн/л;
  • А-92 — 51,41 грн/л;
  • дизельне пальне — 54,50 грн/л;
  • скраплений газ — 27,98 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 57,67 грн/л;
  • А-95 — 54,16 грн/л;
  • А-92 — 52,22 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 54,36 грн/л;
  • скраплений газ — 27,98 грн/л.
Ціни на пальне в Україні станом на 16 квітня
Ціни на пальне в Україні станом на 16 квітня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 16 квітня

16 квітня пальне бренду "Євро-95" коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 60,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 59,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі "Авиас" — 53,45 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 54,87 грн/л, найдешевше на АЗС RLS — 50,40 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 59,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 48,20 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, українські водії назвали причини заторів. Більшість українських автомобілістів прогнозовано не влаштовує якість вітчизняних доріг. 

Також ми повідомляли, що обстріли енергетики спричинили попит на бензин. Проте, за словами директора консалтингової компанії А-95 Сергія Куюна, підвищення цін на пальне не буде, адже в Україні немає дефіциту пального.

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