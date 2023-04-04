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В Украине ежегодно будет расти акциз на табачные изделия: Гетманцев назвал цифру

4 апреля 2023 15:50
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Цены на сигареты: гетманцы рассказали, как увеличат акциз на табачные изделия
В Украине увеличат акциз на табачные изделия
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Согласно соглашению об Ассоциации с ЕС, в Украине ежегодно будет расти акцизный налог на табачные изделия. На сколько процентов он изменится, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал председатель комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

нардеп Гетманцев

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"По табачным изделиям, мы обязались в соглашении об ассоциации с ЕС постепенно привести акцизы к минимальному европейскому уровню. Соответственно был законодательно зафиксирован 7-летний план повышения акцизов до 2025 года. В рамках этого плана в 2023-2025 гг. специфический и специфический и минимальный тариф на табачные изделия продолжит расти ежегодно на 20% с 1 января ежегодно" , — сказал нардеп.

По его словам, Украина придерживается этого графика. В 2023 году повышение акцизов на табак уже произошло.

Напомним, в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE Гетманцев подробно рассказал, как будет меняться акцизный налог на табачные изделия и алкоголь.

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