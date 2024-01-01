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В Украине стартует второй этап земельной реформы — что важно знать

1 января 2024 12:52
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Земельная реформа в Украине — что изменилось с 1 января
Трактор вспахивает землю. Фото: Минагро
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине стартует очередной этап внедрения земельной реформы с 1 января 2024 года. Она охватит юридические лица.

Об этом рассказал глава Министерства аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.

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Второй этап земельной реформы

Он отметил, что с нового года к рынку будут допущены компании, также увеличится максимальный размер площади земли сельскохозяйственного назначения, которую можно купить — до 10 тыс. гектаров.

"Это означает, что с нового года землю могут покупать юридические лица", — сообщил он.

По словам чиновника, война толкает власть ускорять реформы, а не замедлять их.

Требования к покупателям земли

По данным Министерства юстиции, введение земельной реформы происходит поэтапно. В частности, во время первого этапа в июле 2021 года земли сельскохозяйственного назначения смогли покупать только граждане Украины.

Во время второй волны реформы земли право покупать наделы теперь имеют также юридические лица. Будут следующие ключевые условия:

  • компании созданы и зарегистрированы по законодательству Украины;
  • учредителями являются исключительно граждане Украины;
  • разрешается покупать не больше 10 тысяч гектаров.

Кто не сможет приобрести наделы

Согласно законодательству, запрещается продавать земли, находящиеся в государственной собственности. Не имеют права покупать землю иностранные фирмы и граждане, пока вопрос не будет согласован на референдуме. В то же время, вне зависимости от результата референдума, иностранцы не смогут покупать участки в 50-километровой зоне от государственной границы страны.

Также не смогут приобрести украинские земли компании, принадлежащие гражданам страны-агрессорки. Кроме того, запрет распространяется на предприятия, если невозможно установить бенефициарного владельца или если имеет регистрацию в оффшорных зонах.

В заключение — не имеют права покупать землю банки, однако им разрешается быть собственниками земли в рамках взыскания залога.

Что еще стоит знать

Напомним, покупка земли в Украине даже в условиях войны не снизилась в спросе. Так, согласно исследованию Kyiv School of Economics, цены на землю продолжают расти. Также известно, где самые дорогие земельные участки.

Ранее мы писали, что Национальный банк Украины (НБУ) решил выставить на торги в электронной системе Prozorro.Продажи землю под застройку. Известно более 90 участков площадью около 495 гектаров.

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