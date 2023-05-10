єВідновлення — в Украине стартует программа компенсаций на жилье

Разрушенные жилые дома в Киевской области. Фото: Новини.LIVE

В среду, 10 мая, в Украине стартует масштабная государственная программа помощи "єВідновлення". В ее рамках владельцы поврежденных из-за боевых действий жилья смогут получить денежные компенсации от государства.

Об этом сообщает издание "Новини.LIVE".

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На что предусмотрены компенсации

Согласно решению властей, украинцы смогут полученные средства использовать исключительно на строительные материалы или оплату услуг по ремонту. Размерами компенсаций будут заниматься специальные комиссии, а деньги будут зачисляться на специальные банковские счета.

Максимальная сумма, на которую можно претендовать, составит 500 тысяч гривен в расчете на один объект недвижимости.

Согласно законодательству, предусмотрены две ситуации для получения права на государственную помощь:

здание было полностью уничтожено — пострадавшие получат специальный жилищный сертификат, являющийся обязательством государства профинансировать приобретение или строительство недвижимости;

здание повреждено частично — в таком случае государство будет покрывать стоимость строительных материалов и ремонтных работ реальными деньгами.

Кто будет иметь право на помощь

Согласно закону, приоритетом для получения выплат станут наиболее уязвимые категории граждан. Речь идет об:

участниках боевых действий, в частности, инвалидах войны;

лицах, призванных в армию во время мобилизации, объявленной после 24 февраля 2022 года;

лицах с инвалидностью I и II группы;

многодетных семьях;

родителях — воспитателях детского дома семейного типа;

приемных родителях;

патронатных воспитателях;

детях-сиротах и детях, лишенных родительской опеки;

опекунах/попечителей.

Без права на компенсацию останутся:

лица, к которым применены санкции;

лица, обладающие судимостью за совершение уголовных преступлений против нацбезопасности Украины;

наследники вышеупомянутых лиц, если принадлежащая наследодателю недвижимость была повреждена при его жизни.

Как подать заявку на помощь

Для того, чтобы получить помощь, граждане должны зарегистрироваться на портале государственных услуг "Дія" (для доступа требуется электронно-цифровая подпись или BankID). Можно установить одноименное приложение на мобильное устройство — смартфон или планшет.

После этого нужно предоставить данные об объекте недвижимости, характере и степени повреждений. Заявки можно подать в специальном разделе "Дії".

При этом есть определенные правила к спецсчету. В частности:

спецсчет запрещено пополнять как обычную банковскую карточку;

с него будет невозможно снять наличные деньги;

перерасчет средств из спецсчета на другие, кроме целевой оплаты стройматериалов и строительных работ, также запрещен;

в случае возврата товара или отказа от стройработ, возврат средств произойдет обратно на спецсчет;

банк закроет спецсчет через 12 месяцев со дня зачисления компенсации или дня открытия, если денежные средства за этот период на счет не поступили.

После того, как оформят счет, владелец поврежденного объекта сможет перейти к услуге "єВідновлення" и сформировать с ее помощью заявление. В нем нужно отметить следующее:

фамилия, имя и отчество, дата рождения, контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты);

номер учетной карточки налогоплательщика;

реквизиты спецсчета, открытого в одном из уполномоченных банков;

местонахождение недвижимости;

данные о наличии приоритетного права на получение компенсации (это могут быть военный, инвалид, опекун и т.д.).

Комиссия может прекратить рассмотрение заявки или отказать в компенсации в следующих случаях:

если гражданин, обратившийся за выплатой, не имеет права претендовать на нее;

в заявлении указаны недостоверные/неполные сведения об объекте недвижимости или заявителе;

получателю компенсации было вручено подозрение о совершении уголовного правонарушения против нацбезопасности.

Напомним, в Украине намерены расширить круг получателей единовременной финансовой помощи в связи с гибелью военных на войне. Народные депутаты планируют внести изменения в соответствующий закон.

Также сообщалось, что Всемирный банк презентовал обновленный отчет, в котором исследован причиненный ущерб, убытки и потребности восстановления Украины, вызванные полномасштабным вторжением России. Согласно оценке, на восстановление Украины требуется 411 млрд долларов.