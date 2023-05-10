єВідновлення — в Україні стартує програма компенсацій на житло

Зруйновані житлові будинки у Київські області. Фото: Новини.LIVE

У середу, 10 травня, в Україні стартує масштабна державна програма допомоги "єВідновлення". У її рамках власники пошкоджених через бойові дії осель зможуть отримати грошові компенсації від держави.

Про це повідомляє видання Новини.LIVE.

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На що передбачені компенсації

Згідно з рішенням влади, українці зможуть отримані кошти використати виключно на будівельні матеріали чи оплату послуг з ремонту. Розмірами компенсацій займатимуться спеціальні комісії, а гроші зараховуватимуть на спеціальні банківські рахунки.

Максимальна сума, на яку можна претендувати, становитиме 500 тисяч грн у розрахунку на один об'єкт нерухомості.

Відповідно до законодавства, передбачено дві ситуації для отримання права на державну допомогу:

будівлю було повністю знищено — постраждалі отримають спеціальний житловий сертифікат, який є зобов'язанням держави профінансувати придбання чи будівництво нерухомості;

будівлю ушкоджено частково — у такому разі держава покриватиме вартість будівельних матеріалів та ремонтних робіт реальними грошима.

Хто матиме право на допомогу

Відповідно до закону, пріоритетом для отримання виплат стануть найуразливіші категорії громадян. Йдеться про:

учасників бойових дій, зокрема, інвалідів війни;

осіб, призваних в армію під час мобілізації, оголошеної після 24 лютого 2022 року;

осіб з інвалідністю І та ІІ групи;

багатодітних родин;

батьків — вихователів дитячого будинку сімейного типу;

прийомних батьків;

патронатних вихователів;

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

опікунів/піклувальників.

Не матимуть права на компенсацію:

особи, до яких застосовані санкції;

особи, які мають судимість за скоєння кримінальних злочинів проти нацбезпеки України;

спадкоємці вищезгаданих осіб, якщо нерухомість, що належить спадкодавцю, і була ушкоджена за його життя.

Як подати заявку на допомогу

Для того, щоб отримати допомогу, громадяни повинні зареєструватися на порталі державних послуг "Дія" (для доступу потрібен електронно-цифровий підпис або BankID). Можна встановити однойменний застосунок на мобільний пристрій — смартфон чи планшет.

Після цього потрібно надати дані про об'єкт нерухомості, характер та ступінь пошкоджень. Заявки можна подати у спеціальному розділі в "Дії".

При цьому є певні правила до спецрахунку. Зокрема:

спецрахунок заборонено поповнювати, як звичайну банківську картку;

з нього буде неможливо зняти готівку;

перерахунок коштів зі спецрахунку на інші, крім цільової оплати будматеріалів та будівельних робіт, також заборонено;

у разі повернення товару чи відмови від будробіт, повернення коштів відбудеться назад на спецрахунок;

банк закриє спецрахунок через 12 місяців із дня зарахування компенсації чи дня відкриття, якщо кошти за цей період на рахунок не надійшли.

Після того, як оформлять рахунок, власник пошкодженого об'єкта зможе перейти до послуги "єВідновлення" і сформувати з її допомогою заяву. У ній потрібно зазначити:

прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти);

номер облікової картки платника податків;

реквізити спецрахунку, відкритого в одному з уповноважених банків;

місцезнаходження нерухомості;

дані про наявність пріоритетного права на отримання компенсації (це може бути військовий, інвалід, опікун тощо).

Комісія може припинити розгляд заявки чи відмовити в компенсації у таких випадках:

якщо громадянин, який звернувся за виплатою, не має права претендувати на неї;

у заяві вказані недостовірні/неповні дані про об'єкт нерухомості чи заявника;

одержувачу компенсації вручили підозру про скоєння кримінального правопорушення проти нацбезпеки.

Нагадаємо, в Україні мають намір розширити коло отримувачів одноразової фінансової допомоги у зв'язку із загибеллю військових на війні. Народні депутати планують внести зміни до відповідного закону.

Також повідомлялося, що Світовий банк презентував оновлений звіт, в якому досліджено завдану шкоду, збитки та потреби відновлення України, спричинені повномасштабним вторгненням Росії. Відповідно до оцінки, на відновлення України потрібно 411 млрд доларів.