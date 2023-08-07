Цены на Украине — стоимость овощей существенно изменилась

Овощной отдел магазина. Фото: google.com

В Украине существенно изменилась оптовая стоимость овощей "борщевого набора". Эксперты объяснили, почему произошло "проседание" цен.

Об этом рассказал советник директора по АПК оптового рынка с/х продукции "Шувар" (Львов) Иван Стефанишин.

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Почему изменились цены на овощи

Стоимость картофеля, лука, капусты, моркови и свеклы в Украине достигла самой нижней планки. При этом расценки ниже, чем в прошлом году. Резкое падение цен "борщевого набора" произошло на фоне нагнетания, что потери из-за теракта на Каховской ГЭС в части агросектора и ранних овощей спровоцируют дефицит. Поэтому в других регионах оперативно высадили больше продукции.

В частности, больше всего подешевела капуста. В августе прошлого года в опте стоила 22 грн/грн, а сейчас — 7 грн. В магазинах стоит до 12 грн/кг.

Картофель снизился в стоимости менее заметно. Продают по 8 грн/кг в опте. В прошлом году стоил 8,2 грн. В магазинах продается до 12 грн/кг.

Цены на лук в опте снизились до 14 грн/кг. В прошлом году стоил 23 грн в прошлом году. В магазинах продается до 18 грн/кг.

Морковь в опте реализуют за 17 грн/кг. В 2022 году стоила 21 грн/кг. В рознице продается до 25 грн.

Свеклу поставляют в опте за 8,5 грн/кг, в прошлом году — по 10 грн. В настоящее время в магазинах цены колеблются от 19 до 27 грн.

Что еще стоит знать

Напомним, учитывая обнадеживающую динамику потребительских цен в первом полугодии, Национальный банк Украины существенно улучшил прогноз инфляции на 2023 год — с 14,8% до 10,6%.

Также мы писали, что в Украине аграрии прогнозируют значительное удорожание всех продуктов питания. Причиной называют последствия евроинтеграции. Как отмечают специалисты, на имплементацию Украиной европейских норм уйдет некоторое время, которое будет предусматривать увеличение инвестиций, в частности, в новое оборудование и технологии.