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Ціни на фрукти і овочі в серпні: експерти дали прогноз

5 серпня 2023 10:30
- Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Ціни на фрукти і овочі в серпні: експерти дали прогноз
Фрукти і овочі на базарі. Фото: Голос України
- Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Внаслідок військового вторгнення РФ до України зростають ціни на продукти. Не виключенням є і ціни на фрукти, овочі та сезонні ягоди.

Ситуацію прокоментувала завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Інна Сало.

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За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, у липні-серпні 2023 року ціна сформувалася у наступних межах:

  • на чорну смородину становитиме в діапазоні 70-80 гривень за кілограм,
  • малину — 80-90 гривень за кілограм.

"А от вартість імпортованих плодових залишатиметься досить високою", — наголосила Сало.

Науковиця пояснила, що ціна на апельсини очікується до 60 гривень за кілограм, лимони — до 65 гривень за кілограм, банани — до 50 гривень за кілограм.

Вона зазначила, що на кінець літа ціни на яблука очікуються до 20 гривень за кілограм, що у 2,4 раза нижче проти нинішньої ціни у 47,40 гривні за кілограм.

Також Сало прогнозує, що на кінець літа ціни на овочі борщового набору можуть знизитися:

  • капуста білокачанна — до 13 гривень за кілограм (-34,6 %);
  • буряк — до 15 гривень за кілограм (-53,3 %);
  • цибуля ріпчаста та морква — до 30 гривень за кілограм (-20%);
  • картопля — до 13 гривень за кілограм (-15,3 %).

Нагадаємо, в Україні аграрії прогнозують значне подорожчання всіх продуктів харчування. Причиною називають наслідки євроінтеграції.

Як зазначають фахівці, на імплементацію Україною європейських норм піде певний час, який передбачатиме збільшення інвестицій, зокрема у нове обладнання та технології. Через це очікується зростання собівартості продукції для виробників, а відтак — і для українських споживачів.

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