Ціни на фрукти і овочі в серпні: експерти дали прогноз
Внаслідок військового вторгнення РФ до України зростають ціни на продукти. Не виключенням є і ціни на фрукти, овочі та сезонні ягоди.
Ситуацію прокоментувала завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Інна Сало.
Яких цін очікувати на фрукти та овочі
За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, у липні-серпні 2023 року ціна сформувалася у наступних межах:
- на чорну смородину становитиме в діапазоні 70-80 гривень за кілограм,
- малину — 80-90 гривень за кілограм.
"А от вартість імпортованих плодових залишатиметься досить високою", — наголосила Сало.
Науковиця пояснила, що ціна на апельсини очікується до 60 гривень за кілограм, лимони — до 65 гривень за кілограм, банани — до 50 гривень за кілограм.
Вона зазначила, що на кінець літа ціни на яблука очікуються до 20 гривень за кілограм, що у 2,4 раза нижче проти нинішньої ціни у 47,40 гривні за кілограм.
Також Сало прогнозує, що на кінець літа ціни на овочі борщового набору можуть знизитися:
- капуста білокачанна — до 13 гривень за кілограм (-34,6 %);
- буряк — до 15 гривень за кілограм (-53,3 %);
- цибуля ріпчаста та морква — до 30 гривень за кілограм (-20%);
- картопля — до 13 гривень за кілограм (-15,3 %).
Нагадаємо, в Україні аграрії прогнозують значне подорожчання всіх продуктів харчування. Причиною називають наслідки євроінтеграції.
Як зазначають фахівці, на імплементацію Україною європейських норм піде певний час, який передбачатиме збільшення інвестицій, зокрема у нове обладнання та технології. Через це очікується зростання собівартості продукції для виробників, а відтак — і для українських споживачів.