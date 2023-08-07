Ціни в Україні — вартість овочів суттєво змінилась

Овочевий відділ магазину. Фото: google.com

В Україні суттєво змінилася гуртова вартість овочів "борщового набору". Експерти пояснили, чому сталося "просідання" цін.

Про це розповів радник директора з АПК гуртового ринку с/г продукції "Шувар" (Львів) Іван Стефанишин.

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Чому змінилися ціни на овочі

Вартість картоплі, цибулі, капусти, моркви та буряка в Україні досягла найнижчої планки. При цьому розцінки нижчі, ніж було торік. Різке падіння цін "борщового набору" сталося на тлі нагнітання, що втрати через теракт на Каховській ГЕС в частині агросектору та ранніх овочів спровокують дефіцит. Через це в інших регіонах оперативно висадили більше продукції.

Зокрема, найбільше подешевшала капуста. Торік у серпні у гурті коштувала 22 грн/грн, а зараз — 7 грн. У магазинах коштує до 12 грн/кг.

Картопля знизилась у вартості менш помітно. Продають по 8 грн/кг у гурті. Минулого року коштувала 8,2 грн. У магазинах продають до 12 грн/кг.

Ціни на цибулю в гурті знизились до 14 грн/кг. Торік коштувала 23 грн минулого року. У магазинах продають до 18 грн/кг.

Моркву у гурті реалізують за 17 грн/кг. У 2022 році коштувала 21 грн/кг. У роздрібі продають до 25 грн.

Буряк поставляють у гурті за 8,5 грн/кг, торік — по 10 грн. Нині в магазинах ціни коливаються від 19 до 27 грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, враховуючи обнадійливу динаміку споживчих цін у першому півріччі, Національний банк України суттєво поліпшив прогноз інфляції на 2023 рік — з 14,8% до 10,6%.

Також ми писали, що в Україні аграрії прогнозують значне подорожчання всіх продуктів харчування. Причиною називають наслідки євроінтеграції. Як зазначають фахівці, на імплементацію Україною європейських норм піде певний час, який передбачатиме збільшення інвестицій, зокрема у нове обладнання та технології.