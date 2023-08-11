Горючее в Украине - БЭБ обнаружило нелегального бензина и дизеля на рекордную сумму

В Украине обнаружили нелегальное топливо на колоссальную сумму: какие лидируют регионы
В Украине специалисты Бюро экономической безопасности обнаружили нелегальное топливо на рекордную сумму. Больше всего изъяли на нефтебазах в двух регионах.
Об этом информирует пресс-служба БЭБ.
Борьба с нелегальным рынком горючего
Как отмечается, за первое полугодие текущего года Бюро экономической безопасности изъяло с нелегального рынка 35,8 тыс. тонн горючего на общую сумму 1,6 млрд гривен.
В пресс-службе приводят пример, что за весь прошлый год БЭБ изъяло только 331 тонну горючего.
В этом году нелегальные производства и АЗС остановили в следующих областях:
- Львовской;
- Черниговской;
- Одесской;
- Житомирской;
- Черкасской;
- Черновицкой;
- Киевской и Киеве.
Также сообщается, что наибольший объем нелегального горючего специалисты изъяли на нефтебазах в Одесской и Черкасской — 16 тыс. тонн бензина и дизеля на сумму 800 млн грн.
В частности, в Киевской области конфисковали примерно 6 тыс. тонн горючего за 360 млн гривен, которое реализовывали на нефтебазе за наличные.
Всего с начала года было открыто 17 уголовных производств по факту нелегального оборота горючего. Подозрения объявили 12 человек.
Напомним, в Украине в июле 2023 года на рынке горючего даже после повышения налогов и возврата акцизов рост цен был умеренным благодаря немалым запасам ресурса, сформированным в мае и июне. В то же время, ценовая ситуация вскоре может измениться.