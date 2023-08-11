Горючее в Украине - БЭБ обнаружило нелегального бензина и дизеля на рекордную сумму

Заправка автомобилей на АЗС. Фото: Unplush

В Украине специалисты Бюро экономической безопасности обнаружили нелегальное топливо на рекордную сумму. Больше всего изъяли на нефтебазах в двух регионах.

Об этом информирует пресс-служба БЭБ.

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Борьба с нелегальным рынком горючего

Как отмечается, за первое полугодие текущего года Бюро экономической безопасности изъяло с нелегального рынка 35,8 тыс. тонн горючего на общую сумму 1,6 млрд гривен.

В пресс-службе приводят пример, что за весь прошлый год БЭБ изъяло только 331 тонну горючего.

В этом году нелегальные производства и АЗС остановили в следующих областях:

Львовской;

Черниговской;

Одесской;

Житомирской;

Черкасской;

Черновицкой;

Киевской и Киеве.

Источник: БЭБ

Также сообщается, что наибольший объем нелегального горючего специалисты изъяли на нефтебазах в Одесской и Черкасской — 16 тыс. тонн бензина и дизеля на сумму 800 млн грн.

Источник: БЭБ

В частности, в Киевской области конфисковали примерно 6 тыс. тонн горючего за 360 млн гривен, которое реализовывали на нефтебазе за наличные.

Всего с начала года было открыто 17 уголовных производств по факту нелегального оборота горючего. Подозрения объявили 12 человек.

Напомним, в Украине в июле 2023 года на рынке горючего даже после повышения налогов и возврата акцизов рост цен был умеренным благодаря немалым запасам ресурса, сформированным в мае и июне. В то же время, ценовая ситуация вскоре может измениться.