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В Украине обнаружили нелегальное топливо на колоссальную сумму: какие лидируют регионы

11 августа 2023 10:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Горючее в Украине - БЭБ обнаружило нелегального бензина и дизеля на рекордную сумму
Заправка автомобилей на АЗС. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине специалисты Бюро экономической безопасности обнаружили нелегальное топливо на рекордную сумму. Больше всего изъяли на нефтебазах в двух регионах.

Об этом информирует пресс-служба БЭБ.

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Как отмечается, за первое полугодие текущего года Бюро экономической безопасности изъяло с нелегального рынка 35,8 тыс. тонн горючего на общую сумму 1,6 млрд гривен.

В пресс-службе приводят пример, что за весь прошлый год БЭБ изъяло только 331 тонну горючего.

В этом году нелегальные производства и АЗС остановили в следующих областях:

  • Львовской;
  • Черниговской;
  • Одесской;
  • Житомирской;
  • Черкасской;
  • Черновицкой;
  • Киевской и Киеве.

 

бензин
Источник: БЭБ

Также сообщается, что наибольший объем нелегального горючего специалисты изъяли на нефтебазах в Одесской и Черкасской — 16 тыс. тонн бензина и дизеля на сумму 800 млн грн.

 

бензин
Источник: БЭБ

В частности, в Киевской области конфисковали примерно 6 тыс. тонн горючего за 360 млн гривен, которое реализовывали на нефтебазе за наличные.

Всего с начала года было открыто 17 уголовных производств по факту нелегального оборота горючего. Подозрения объявили 12 человек.

Напомним, в Украине в июле 2023 года на рынке горючего даже после повышения налогов и возврата акцизов рост цен был умеренным благодаря немалым запасам ресурса, сформированным в мае и июне. В то же время, ценовая ситуация вскоре может измениться.

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