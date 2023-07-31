Ціни на пальне можуть зрости до 60 грн/л — коли і які причини

Заправка авто на АЗС. Фото: Unplush

В Україні у липні 2023 року на ринку пального навіть після підвищення податків та повернення акцизів зростання цін було помірним завдяки чималим запасам ресурсу, сформованим у травні та червні. Водночас цінова ситуація невдовзі може змінитися.

Такі прогнози озвучив керівник консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, пише Delo.

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За його словами, місяць минув доволі спокійно завдяки запасам, які сформували гравці ринку наприкінці весни та на початку літа. Зокрема, чималому внеску у липневу стабільність потрібно завдячувати мережам ОККО, WOG, "Укрнафта". Завдяки їхній хорошій підготовці ціни досі не перетнули рівень вищий за 50 грн/л.

"Але запаси мають звичку закінчуватись. Тобто липневе пальне все більше заміщає попередні обсяги з низькою собівартістю. До середини серпня цей процес завершиться остаточно", — наголосив експерт.

Він зауважив, що на світовому ринку пального ціни на бензин у липні пішли вгору. Так, бензин та дизельне паливо додали по 130-140 доларів за тонну, що має додати у ціні одного літра у середньому 5 гривень. Вартість автомобільного газу підскочила на 70 доларів за тонну, що додасть ще 1,7 гривні.

Оскільки наближається сезон максимального споживання у всьому світі, сподіватися на суттєве зниження цін не варто, вважає він.

"Відкладена інтеграція підвищених податків та зростання світових котирувань створюють дуже потужний імпульс для руху цін на АЗС. Якщо скласти все до купи, перспектива вийти на 60 грн/л бензину та 55 грн на дизпальне є абсолютно реальною. Так, гадаю, до 3 грн/л буде замортизовано за рахунок роздрібної націнки, але це таке собі заспокійливе", — додав Сергій Куюн.

Які зараз ціни на пальне в Україні

31 липня середні ціни на найбільших заправках країни на бензин марки "Євро-95" перебувають на тому ж рівні, що і в п'ятницю, 28 липня, 49,82 гривні за літр.

Вартість дизельного палива марки "Євро" також збереглися на колишньому рівні — 49,42 гривні за літр. Ціни на автомобільний газ не змінилися, становлять 24,14 гривні за літр. Середня ціна на бензин А-95 залишається теж на рівні 49,82 гривні за один літр.

Джерело: Авто.Ріа

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Нагадаємо, як стверджують аналітики, чергового цінового стрибка на АЗС варто чекати вже на початку серпня поточного року.

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