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В Україні виявили нелегальне пальне на колосальну суму: які лідирують регіони

11 серпня 2023 10:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пальне в Україні — БЕБ виявило нелегального бензину та дизелю на рекордну суму
Заправка авто на АЗС. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні фахівці Бюро економічної безпеки виявили нелегальне пальне на рекордну суму. Найбільше вилучили на нафтобазах у двох регіонах.

Про це інформує пресслужба БЕБ.

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Як зазначається, за перше півріччя поточного року Бюро економічної безпеки конфіскувало із нелегального ринку 35,8 тис. тонн пального на загальну суму 1,6 млрд гривень.

У пресслужбі наводять приклад, що за весь минулий рік БЕБ вилучило тільки 331 тонну пального.  

Цьогоріч нелегальні виробництва та АЗС зупинили у таких областях:

  • Львівській;
  • Чернігівській;
  • Одеській;
  • Житомирській;
  • Черкаській;
  • Чернівецькій;
  • Київській та Києві.

 

бензин
Джерело: БЕБ

Також повідомляється, що найбільший обсяг нелегального пального фахівці вилучили на нафтобазах на Одещині та Черкащині — 16 тис. тонн бензину і дизелю на суму 800 млн грн.

 

бензин
Джерело: БЕБ

Зокрема, у Київській області конфіскували приблизно 6 тис. тонн пального за 360 млн гривень, яке реалізовували на нафтобазі за готівку.

Загалом з початку року відкрили 17 кримінальних проваджень за фактом нелегального обігу пального. Підозри оголосили 12 особам.

Нагадаємо, в Україні у липні 2023 року на ринку пального навіть після підвищення податків та повернення акцизів зростання цін було помірним завдяки чималим запасам ресурсу, сформованим у травні та червні. Водночас цінова ситуація невдовзі може змінитися.

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