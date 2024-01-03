Жилье за сертификат — в Украине купили дом в рамках программы єВідновлення

Многоэтажные дома в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Первая украинская семья, чье жилье было разрушено в результате российской агрессии, приобрела себе дом в рамках программы ''єВідновлення''. В Кабмине подтвердили выдачу 1826 сертификатов.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

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Детали приобретения жилья в рамках программы ''єВідновлення''

По словам вице-премьера Кубракова, семья выбрала жилье на Киевщине и в ближайшее время планирует переехать в новый дом.

"Первая реализация жилищного сертификата состоялась. Семья из Гостомеля выбрала дом в Буче Киевской области и в течение ближайшего месяца планирует переезд в новое жилье", — написал он в Facebook.

Александр Кубраков также отметил, что со стартом программы компенсаций за уничтоженное жилье женщина из семьи приняла решение вернуться в Украину по эвакуации.

В общей сложности для выплаты компенсаций за полностью уничтоженное жилье сформировано 1826 жилищных сертификатов. Из них уже более 400 семей забронировали средства для покупки нового жилья. Это означает, что они определились с новой недвижимостью и готовы заключать сделки купли-продажи, указал вице-премьер-министр.

Как сообщил Кубраков, параллельно продолжается выплата государственного пособия на ремонты — есть Восстановление. На сегодня:

Срочные ремонты: выплачены средства для 32 тысяч семей на общую сумму 2,4 миллиарда гривен

Капитальные ремонты: выплачены средства для 3 тысяч семей на общую сумму 900 миллионов гривен.

Как получить сертификат ''єВідновлення''

Для того чтобы получить сертификат, нужно подать заявление через приложение ''Дія''. После этого комиссия органов местного самоуправления разработает заявление, рассчитает сумму компенсации и сформирует сертификат. Уведомление о нем придет в ''Дію''.

За сертификат можно купить квартиру, дом или инвестировать в будущую недвижимость. Сделать это можно из-за нотариусов. Их перечень и больше информации о программе жилищных сертификатов можно узнать на сайте.

Напомним, что Государственный Ощадбанк предлагает жителям регионов, пострадавших от боевых действий, возможность получить дополнительную карту на физическом носителе к ранее выпущенной цифровой карте в рамках электронной публичной услуги ''єВідновлення''.