Ощадбанк пропонує мешканцям постраждалих регіонів карту єВідновлення

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзєв

Державний Ощадбанк пропонує мешканцям регіонів, що постраждали від бойових дій, можливість отримати додаткову картку на фізичному носії до раніше випущеної цифрової картки в межах електронної публічної послуги "єВідновлення".

Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.

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Для замовлення додаткової картки необхідно особисто звернутися до установи Ощадбанку, в якій обслуговується картковий рахунок, та подати заяву встановленої форми.

Нагадаємо, голова комітету з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк повідомляла Новини.LIVE, що середній чек компенсації державою вартості пошкодженого майна в рамках державної програми "єВідновлення" станом на жовтень становив 11 537 гривень. При цьому на початку вересня 2023 року він становив 12 000 гривень, тобто є тенденція до зменшення.

Наприкінці листопада Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України анонсувало оновлення державної програми "єВідновлення". Наголошується, що тепер заяви на компенсацію за знищене житло можуть подавати більше українців.

Як повідомляється, послуга стала доступною тим, хто мав житло у спільній власності. Для цього в "Дії" потрібно разом подати одну спільну заяву або кілька окремо. Після цього комісія органу місцевого самоврядування опрацює повідомлення та визначить суму компенсації для кожного співвласника згідно з його часткою у власності. Тому в кожного буде і свій житловий сертифікат, який можна буде використати для того, аби самостійно придбати нову квартиру чи будинок, або обʼєднати сертифікати з іншими співвласниками, щоб разом придбати нове житло.

На кінець листопада понад 6 тисяч українців подали заяви про зруйноване майно для отримання компенсації за програмою "єВідновлення" і придбання нової квартири чи будинку. З них 827 людей вже мають сертифікати, які підтверджують суму компенсації.

Раніше послуга була доступна тільки одноосібним власникам.

Варто також нагадати, що з 1 грудня Ощадбанк запровадив тарифні зміни для власників карток.

Місяцем раніше, з 1 листопада 2023 року, Ощадбанк розпочав приймання заявок у межах другого етапу програми грантової підтримки від уряду Німеччини з метою кредитування підприємств мікро-, малого та середнього бізнесу.

