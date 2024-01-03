Житло за сертифікат — в Україні купили будинок у рамках програми єВідновлення

Багатоповерхові будинки у Києві. Фото: Новини.LIVE

Перша українська родина, чиє житло було зруйноване внаслідок російської агресії, придбала собі будинок у рамках програми ''єВідновлення''. У Кабміні підтвердили видачу 1826 сертифікатів.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

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Деталі придбання житла у рамках програми ''єВідновлення''

За словами віцепрем'єр-міністра Кубракова, родина обрала будинок на Київщині та найближчим часом планує переїхати у новий будинок.

"Перша реалізація житлового сертифікату відбулась. Родина з Гостомеля обрала будинок у Бучі на Київщині і впродовж найближчого місяця планує переїзд у нове житло", — написав він у Facebook.

Олександр Кубраков також зазначив, що зі стартом програми компенсацій за знищене житло жінка з родини прийняла рішення повернутися в Україну з евакуації.

Загалом для виплати компенсацій за повністю знищене житло сформовано 1826 житлових сертифікатів. З них уже понад 400 родин забронювали кошти для купівлі нового житла. Це означає, що вони визначились з новою нерухомістю і готові укладати угоди купівлі-продажу, вказав віцепрем’єр-міністр.

Як повідомив Кубраков, паралельно триває виплата державної грошової допомоги на ремонти — ''єВідновлення''. Станом на сьогодні:

Термінові ремонти: виплачено кошти для 32 тисяч родин на загальну суму 2,4 мільярда гривень

Капітальні ремонти: виплачено кошти для 3 тисяч родин на загальну суму 900 мільйонів гривень.

Як отримати сертифікат ''єВідновлення''

Для того, щоб отримати сертифікат потрібно подати заяву через застосунок ''Дія''. Після цього комісія органів місцевого самоврядування опрацює заяву, розрахує суму компенсації та сформує сертифікат. Сповіщення про нього прийде в ''Дію''.

За сертифікат можна придбати квартиру, будинок чи інвестувати в майбутню нерухомість. Зробити це можна через нотаріусів. Їхній перелік та більше інформації про програму житлових сертифікатів можна дізнатись на сайті.

Нагадаємо, що Державний Ощадбанк пропонує мешканцям регіонів, що постраждали від бойових дій, можливість отримати додаткову картку на фізичному носії до раніше випущеної цифрової картки в межах електронної публічної послуги ''єВідновлення''.