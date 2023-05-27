Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow В Україні встановлять єдиний тариф на електрику arrow

В Україні встановлять єдиний тариф на електрику

27 травня 2023 07:42
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Тариф на електрику — українці платитимуть єдину ціну
Працівники енергетичної галузі України. Фото: google.com.
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні хочуть запровадити єдиний тариф на електроенергію для населення з 1 червня 2023 року. Ціну, яку платитимуть всі українці, пропонують встановити на рівні 2,88 грн/кВт-год.

З такою пропозицією виступила Нацкомісія з держрегулювання у сфері енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), повідомляє "Енергореформа".

Читайте також:

Деталі

Нацкомісія запропонувала внесення змін у положення про спецзобов'язання щодо доступності електрики для побутових споживачів (ПСО) із першим коригуванням вартості у червні у листі до Міністерства енергетики України.

Встановлення нових тарифів покращить фінансові показники "Енергоатома" та "Укргідроенерго" — основних виконавців ПСО, завдяки яким покривається різниця в ринковій ціні електрики у близько 6 грн/кВт-год та рівнем тарифів для населення. Очікують, що це збалансує механізм ПСО, йдеться у листі.

Також названо єдиний ефективний спосіб стабілізації механізму Об'єднаної системи забезпечення — поступове встановлення ринкових цін.

НКРЕКП разом із Секретаріатом Енергетичного співтовариства провели консультації щодо змін, запровадити які пропонують з 1 червня. Уряд, очевидно, підтримає пропозицію найближчими днями, зазначило джерело в Енергореформі.

Зараз діють дві градації:

  • 1,44 грн/кВт*год при споживанні до 250 кВт*год на місяць;
  • 1,68 грн за більшого споживання.

До цього нижній тариф для населення планували залишити на чинному рівні у 1,44 грн за кВт-год за умови місячного споживання до 250 кВт-год.

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, раніше заявляла, що чинний тариф покриває тільки 28% витрат на виробництво, транспортування, а також сплату податків.

Нагадаємо, раніше у Комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради України (ВРУ)Україні підвищення тарифу на електричну енергію для населення, дія якого добігає кінця 31 травня 2023, можуть знову відкласти. Рішення можуть пролонгувати ще на місяць.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB