Тариф на електрику — українці платитимуть єдину ціну

Працівники енергетичної галузі України. Фото: google.com.

В Україні хочуть запровадити єдиний тариф на електроенергію для населення з 1 червня 2023 року. Ціну, яку платитимуть всі українці, пропонують встановити на рівні 2,88 грн/кВт-год.

З такою пропозицією виступила Нацкомісія з держрегулювання у сфері енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), повідомляє "Енергореформа".

Читайте також:

Деталі

Нацкомісія запропонувала внесення змін у положення про спецзобов'язання щодо доступності електрики для побутових споживачів (ПСО) із першим коригуванням вартості у червні у листі до Міністерства енергетики України.

Встановлення нових тарифів покращить фінансові показники "Енергоатома" та "Укргідроенерго" — основних виконавців ПСО, завдяки яким покривається різниця в ринковій ціні електрики у близько 6 грн/кВт-год та рівнем тарифів для населення. Очікують, що це збалансує механізм ПСО, йдеться у листі.

Також названо єдиний ефективний спосіб стабілізації механізму Об'єднаної системи забезпечення — поступове встановлення ринкових цін.

НКРЕКП разом із Секретаріатом Енергетичного співтовариства провели консультації щодо змін, запровадити які пропонують з 1 червня. Уряд, очевидно, підтримає пропозицію найближчими днями, зазначило джерело в Енергореформі.

Зараз діють дві градації:

1,44 грн/кВт*год при споживанні до 250 кВт*год на місяць;

1,68 грн за більшого споживання.

До цього нижній тариф для населення планували залишити на чинному рівні у 1,44 грн за кВт-год за умови місячного споживання до 250 кВт-год.

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, раніше заявляла, що чинний тариф покриває тільки 28% витрат на виробництво, транспортування, а також сплату податків.

Нагадаємо, раніше у Комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради України (ВРУ)Україні підвищення тарифу на електричну енергію для населення, дія якого добігає кінця 31 травня 2023, можуть знову відкласти. Рішення можуть пролонгувати ще на місяць.