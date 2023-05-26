Тарифи на електрику — підвищення можуть відкласти

Комунальні квитанції в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні підвищення тарифу на електричну енергію для населення, дія якого добігає кінця 31 травня 2023, можуть знову відкласти. Рішення можуть пролонгувати ще на місяць.

Про це розповіли у Комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради України (ВРУ), пише Оbozrevatel.

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Як можуть змінитися тарифи

За словами заступника голови профільного комітету, нардепа Олега Семінського ("Слуга народу"), зростання цін у платіжках є неминучим. При цьому оновлений тариф, швидше за все, зроблять єдиним — на рівні 2,8 гривні за кВт*год незалежно від обсягу споживання. Зараз діють дві градації:

1,44 грн/кВт*год при споживанні до 250 кВт*год на місяць;

1,68 грн за більшого споживання.

"Передбачається, що тариф буде встановлений єдиний — 2,8 грн за кВт для всіх споживачів. Однак моє відчуття, що підвищення тарифу буде відтерміновано ще на місяць, що говорить про те, що уряд ставиться з розумінням і намагається забезпечити максимально плавний перехід на нові умови користування послугою", — уточнив нардеп.

Попри те, що зростання тарифів на електроенергію для населення дуже чутливе, в країні існує гостра потреба проводити дороговартісні ремонти енергоінфраструктури, яка постраждала від російських ракетних атак.

Він наголосив, що підвищення тарифу є необхідним кроком загалом для збереження вітчизняної енергосистеми, особливо під час майбутньої зими на тлі війни. Новий тариф для побутових споживачів у підсумку становитиме тільки третину від собівартості.

Інші варіанти підвищення тарифів

Раніше Кабінет міністрів продовжив дію чинних тарифів на електрику для населення ще на місяць, до 31 травня, оскільки остаточного варіанту підвищення ще немає. Розглядали кілька механізмів. За одним з них, очікувалося подорожчання для тих, хто споживає більше енергоресурсу.

Нижній тариф для населення планували залишити на чинному рівні у 1,44 грн за кВт-год за умови місячного споживання до 250 кВт-год. Підвищення верхнього тарифу мало б бути таким: з 1,68 грн до 2,4 грн або 2,88 грн за кВт-год. У такому випадку це збільшило б кінцеву суму у квитанції приблизно на 300 гривень.

Скільки має коштувати електрика

У Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), назвали реальний розмір тарифу на електроенергію для населення. Там наголошують, що чинний тариф покриває тільки 28% витрат на виробництво, транспортування, а також сплату податків.

За розрахунками фахівців, ринкова вартість електричної енергії для кінцевих споживачів, зокрема й побутових, є суттєво вищою за нинішню фіксовану ціну, і становить близько 5,5 грн за кВт-год.

Нагадаємо, раніше в обленерго заявили, що чинні тарифи на електричну енергію для населення не покривають навіть половини її реальної вартості. Підвищення цін на ресурс неминуче, з огляду на необхідність додаткових фінансів на відновлення об'єктів енергетики, пошкоджених від ракетних атак Росії.

Також ми писали, що НКРЕКП підвищила тарифи на розподіл електричної енергії для операторів систем розподілу (ОСР, "обленерго"). Ухвалене рішення передбачає збільшення тарифів на розподіл у кілька хвиль. Зокрема, у червні та липні-грудні поточного року для 22 операторів систем розподілу. Сумарно тариф підвищиться у середньому на 25-50%.