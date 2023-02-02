Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow В Украине зимой упали цены на популярные продукты arrow

В Украине зимой упали цены на популярные продукты

2 февраля 2023 23:13
lis.jpg - Ксения Лисновская
Цены на продукты — в Украине подешевела курятина и свинина
Курятина и свинина сейчас стоят дешевле на несколько гривен
lis.jpg - Ксения Лисновская

В украинских магазинах за январь 2023 года снизились цены на мясо. Так, курятина и свинина сейчас стоят дешевле на несколько гривен.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга портала Minfin.

Читайте также:

Как изменились цены на курятину

По этой информации, на начало февраля в большинстве сетей килограмм куриного филе стоит 136,93 грн, хотя неделей раньше их можно было приобрести за 138,38 грн/кг. Самые выгодные цены в супермаркете Auchan, там курятину можно приобрести за 129,9 грн/кг.

В частности, сразу на 4 грн подешевели куриные бедра: с 97,95 до 93,95 грн за один килограмм. В сети магазинов Varus их продают дороже всего — по 97,9 грн/кг. Самые низкие цены в Novus — 89,99 грн/кг.

Несмотря на общие тенденции, куриная голень подорожала на 4 гривны, до 74,95 грн/кг.

На сколько доступной стала свинина

Снизилась стоимость свиного ошейка. Если раньше стоил в среднем 197,44 грн/кг, то сейчас 193,75 грн/кг. В таких магазинах цены выше: в Auchan — 200,95 грн/кг, в Megamarket — 216 грн/кг.

Килограмм грудины теперь стоит 170,56 грн/кг, тогда как раньше средняя цена была на уровне 174,81 грн/кг.

Упала стоимость и лопаток свиных. Сейчас килограмм можно купить на 4 гривны дешевле, чем было в январе — за 158,14 грн. Самые выгодные цены сейчас в сети Varus, ценники опустили до 145,9 грн/кг.

Килограмм свиных ребер снизился в стоимости на 2 гривны, до 139,98 грн/кг. Однако это средняя цена, в то время как, например, Megamarket в дальнейшем продает ребра за 160 грн/кг.

Говяжий гуляш сейчас продают за 240,65 грн/кг, в то время как в январе стоил 237,64 грн/кг.

Цены на другие продукты

В украинских супермаркетах с начала этого года существенно повысились цены на лук и морковь. В частности, стоимость лука только за последние пять дней выросла на 20%. За последнюю неделю цены на лук в розничных сетях в Киевской области выросли с 29 грн/кг до 35 грн/кг. Цены на морковь повысились на 17%.

По прогнозу аналитиков "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ), зимой традиционно повысятся в стоимости овощи и фрукты. Такое удорожание сезонное и не превысит 10%.

Ранее мы писали, что в украинских магазинах в начале года начали дорожать яблоки, долгое время продававшиеся по заниженным ценам. Эксперты назвали причины смены ценового тренда на этот фрукт.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

Новина з відео

23:20 Диктатор пути угрожает Западу "не только бронетехникой"

23:03 Украина подписала соглашение с ЕС и присоединилась к программе ЕС "Единый рынок", —  Шмыгаль

22:43 Россияне похищают украинских детей и снимают с ними видео сексуального характера, — Лубинец

Новина з відео

22:18 Зеленский провел заседание Ставки в двойном формате: подробности

Новина з фото

22:15 Креативная нация: какими были сцены конкурса "Евровидение" в Киеве в 2005 и 2017 годах

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:52 Украина продолжит развивать логистику на границе с ЕС в 2023 году, — Кубраков

Новина з фото

21:33 Любитель раскопок нашел золотое ожерелье, связанное с Генрихом VIII

21:30 Народный синоптик рассказала, какой будет погода в Украине завтра

21:26 Килиан Мбаппе пропустит матч с "Баварией" в Лиге чемпионов: что случилось

21:16 Возвращение Астерикса и Обеликса, триллер "Стук в дверь" и романтика с топ-звездами: кинопремьеры недели

Новина з відео

23:20 Диктатор пути угрожает Западу "не только бронетехникой"

Новина з відео

22:18 Зеленский провел заседание Ставки в двойном формате: подробности

Новина з відео

20:38 В Гааге будет работать Международный центр расследования преступлений рф против Украины

Новина з відео

19:30 Взрывы под Мелитополем и в Мариуполе: стали известны подробности

Новина з відео

19:21 Зеленский обратился к участникам Национального молитвенного завтрака: что сказал

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 3 февраля: Овнам — приятная встреча, Водолеям — важная новость

Новина з відео

17:30 Зарабатывали на закупках для ВСУ: чиновников Одесской ОВА подозревают в растрате госбюджета

Эксклюзив

17:30 "Ближайшие месяцы будут тяжелыми. Следует приготовиться к большим потерям", — Кузан

Новина з відео

17:08 Прятал наличку в диване: СМИ показали видео обыска у экс-заместителя главы Минобороны

Новина з відео

16:25 Поставляет ли Иран россии баллистические ракеты: что узнала украинская разведка

Эксклюзив

17:30 "Ближайшие месяцы будут тяжелыми. Следует приготовиться к большим потерям", — Кузан

Эксклюзив

17:09 Астролог назвала даты, когда ждать ракетных обстрелов в феврале

16:31 Ничего святого: как пропагандисты кремля от бессилия вспоминают бога, а действуют как сатана

Новина з фото

14:31 "Весна будет через шесть недель", — сурок Тимка сделал традиционный прогноз

08:14 Точка невозврата приближается: как международные санкции разрушают экономику россии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

20:45 От премиум-дома в Киеве до камеры в СИЗО: на сколько лет могут сесть скандальные секс-блоггеры

Эксклюзив

20:30 "Мы можем потерять определенные территории, но ненадолго": астролог дала прогноз боевых действий в феврале

Эксклюзив

19:07 Потери россиян в январе вдвое побили рекорд смертей в Афганистане за 10 лет: анализ шокирующих цифр

17:25 "Требования времени таковы, что каждая школа будет нуждаться в таком укрытии", — в Харькове обустроили первое школьное бомбоубежище

Эксклюзив

16:00 Могилянка вдохновила: в университете Каразина и академии Чайковского отказались от русского языка

Актуальное по теме

None 2 Февраль 22:50

Диктатор пути угрожает Западу "не только бронетехникой"

None 2 Февраль 23:21

Украина подписала соглашение с ЕС и присоединилась к программе ЕС "Единый рынок", —  Шмыгаль

None 2 Февраль 23:18

Россияне похищают украинских детей и снимают с ними видео сексуального характера, — Лубинец

None 2 Февраль 22:41

Зеленский провел заседание Ставки в двойном формате: подробности

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB