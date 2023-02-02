Цены на продукты — в Украине подешевела курятина и свинина

Курятина и свинина сейчас стоят дешевле на несколько гривен

В украинских магазинах за январь 2023 года снизились цены на мясо. Так, курятина и свинина сейчас стоят дешевле на несколько гривен.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга портала Minfin.

Как изменились цены на курятину

По этой информации, на начало февраля в большинстве сетей килограмм куриного филе стоит 136,93 грн, хотя неделей раньше их можно было приобрести за 138,38 грн/кг. Самые выгодные цены в супермаркете Auchan, там курятину можно приобрести за 129,9 грн/кг.

В частности, сразу на 4 грн подешевели куриные бедра: с 97,95 до 93,95 грн за один килограмм. В сети магазинов Varus их продают дороже всего — по 97,9 грн/кг. Самые низкие цены в Novus — 89,99 грн/кг.

Несмотря на общие тенденции, куриная голень подорожала на 4 гривны, до 74,95 грн/кг.

На сколько доступной стала свинина

Снизилась стоимость свиного ошейка. Если раньше стоил в среднем 197,44 грн/кг, то сейчас 193,75 грн/кг. В таких магазинах цены выше: в Auchan — 200,95 грн/кг, в Megamarket — 216 грн/кг.

Килограмм грудины теперь стоит 170,56 грн/кг, тогда как раньше средняя цена была на уровне 174,81 грн/кг.

Упала стоимость и лопаток свиных. Сейчас килограмм можно купить на 4 гривны дешевле, чем было в январе — за 158,14 грн. Самые выгодные цены сейчас в сети Varus, ценники опустили до 145,9 грн/кг.

Килограмм свиных ребер снизился в стоимости на 2 гривны, до 139,98 грн/кг. Однако это средняя цена, в то время как, например, Megamarket в дальнейшем продает ребра за 160 грн/кг.

Говяжий гуляш сейчас продают за 240,65 грн/кг, в то время как в январе стоил 237,64 грн/кг.

Цены на другие продукты

В украинских супермаркетах с начала этого года существенно повысились цены на лук и морковь. В частности, стоимость лука только за последние пять дней выросла на 20%. За последнюю неделю цены на лук в розничных сетях в Киевской области выросли с 29 грн/кг до 35 грн/кг. Цены на морковь повысились на 17%.

По прогнозу аналитиков "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ), зимой традиционно повысятся в стоимости овощи и фрукты. Такое удорожание сезонное и не превысит 10%.

Ранее мы писали, что в украинских магазинах в начале года начали дорожать яблоки, долгое время продававшиеся по заниженным ценам. Эксперты назвали причины смены ценового тренда на этот фрукт.