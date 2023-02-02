Ціни на продукти — в Україні здешевшала курятина та свинина

В Україні взимку впали ціни на популярні продукти
В українських магазинах за січень 2023 року знизилися ціни на м'ясо. Так, курятина та свинина зараз коштують дешевше на кілька гривень.
Про це свідчать дані моніторингу порталу Minfin.
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Як змінились ціни на курятину
За цією інформацією, станом на початок лютого у більшості мереж кілограм курячого філе коштує 136,93 грн, хоча тижнем раніше їх можна було придбати за 138,38 грн/кг. Найвигідніші ціни у супермаркеті Auchan, там курятину можна придбати за 129,9 грн/кг.
Зокрема, одразу на 4 грн здешевшали курячі стегна: із 97,95 грн до 93,95 грн за один кілограм. У мережі магазинів Varus їх продають найдорожче — по 97,9 грн/кг. Найнижчі ціни у Novus — 89,99 грн/кг.
Попри загальні тенденції, куряча гомілка здорожчала на 4 гривні, до 74,95 грн/кг.
На скільки доступною стала свинина
Знизилася вартість свинячого ошийка. Якщо раніше коштував у середньому 197,44 грн/кг, то зараз 193,75 грн/кг. У таких магазинах ціни вищі: в Auchan — 200,95 грн/кг, в Megamarket — 216 грн/кг.
Кілограм грудини тепер коштує 170,56 грн/кг, тоді як раніше його середня ціна була на рівні 174,81 грн/кг.
Впала вартість і лопаток свинячих. Зараз кілограм можна купити на 4 гривні дешевше, ніж було у січні — за 158,14 грн. Найвигідніші ціни зараз у мережі Varus, там цінники опустили до 145,9 грн/кг.
Кілограм свинячих ребер знизився у вартості на 2 гривні, до 139,98 грн/кг. Проте це середня ціна, тоді як, наприклад, Megamarket надалі продає ребра за 160 грн/кг.
Яловичий гуляш зараз продають за 240,65 грн/кг, тоді як у січні коштував 237,64 грн.
Ціни на інші продукти
В українських супермаркетах з початку цього року суттєво підвищилися ціни на цибулю та моркву. Зокрема, вартість цибулі лише за останні п'ять днів зросла на 20%. За останній тиждень ціни на цибулю у роздрібних мережах Київської області зросли з 29 грн/кг до 35 грн/кг. Ціни на моркву підвищилися на 17%.
За прогнозом аналітиків "Українського клубу аграрного бізнесу" (УКАБ), взимку традиційно підвищаться у вартості овочі та фрукти. Таке здорожчання є сезонним та не перевищить 10%.
Раніше ми писали, що в українських магазинах на початку року почали дорожчати яблука, які довгий час продавалися за заниженими цінами. Експерти назвали причини зміни цінового тренду на цей фрукт.