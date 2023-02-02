Ціни на продукти — в Україні здешевшала курятина та свинина

Курятина та свинина зараз коштують дешевше на кілька гривень

В українських магазинах за січень 2023 року знизилися ціни на м'ясо. Так, курятина та свинина зараз коштують дешевше на кілька гривень.

Про це свідчать дані моніторингу порталу Minfin.

Як змінились ціни на курятину

За цією інформацією, станом на початок лютого у більшості мереж кілограм курячого філе коштує 136,93 грн, хоча тижнем раніше їх можна було придбати за 138,38 грн/кг. Найвигідніші ціни у супермаркеті Auchan, там курятину можна придбати за 129,9 грн/кг.

Зокрема, одразу на 4 грн здешевшали курячі стегна: із 97,95 грн до 93,95 грн за один кілограм. У мережі магазинів Varus їх продають найдорожче — по 97,9 грн/кг. Найнижчі ціни у Novus — 89,99 грн/кг.

Попри загальні тенденції, куряча гомілка здорожчала на 4 гривні, до 74,95 грн/кг.

На скільки доступною стала свинина

Знизилася вартість свинячого ошийка. Якщо раніше коштував у середньому 197,44 грн/кг, то зараз 193,75 грн/кг. У таких магазинах ціни вищі: в Auchan — 200,95 грн/кг, в Megamarket — 216 грн/кг.

Кілограм грудини тепер коштує 170,56 грн/кг, тоді як раніше його середня ціна була на рівні 174,81 грн/кг.

Впала вартість і лопаток свинячих. Зараз кілограм можна купити на 4 гривні дешевше, ніж було у січні — за 158,14 грн. Найвигідніші ціни зараз у мережі Varus, там цінники опустили до 145,9 грн/кг.

Кілограм свинячих ребер знизився у вартості на 2 гривні, до 139,98 грн/кг. Проте це середня ціна, тоді як, наприклад, Megamarket надалі продає ребра за 160 грн/кг.

Яловичий гуляш зараз продають за 240,65 грн/кг, тоді як у січні коштував 237,64 грн.

Ціни на інші продукти

В українських супермаркетах з початку цього року суттєво підвищилися ціни на цибулю та моркву. Зокрема, вартість цибулі лише за останні п'ять днів зросла на 20%. За останній тиждень ціни на цибулю у роздрібних мережах Київської області зросли з 29 грн/кг до 35 грн/кг. Ціни на моркву підвищилися на 17%.

За прогнозом аналітиків "Українського клубу аграрного бізнесу" (УКАБ), взимку традиційно підвищаться у вартості овочі та фрукти. Таке здорожчання є сезонним та не перевищить 10%.

Раніше ми писали, що в українських магазинах на початку року почали дорожчати яблука, які довгий час продавалися за заниженими цінами. Експерти назвали причини зміни цінового тренду на цей фрукт.