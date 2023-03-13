Штрафы в Украине — почему водителей с ноября могут начать массово штрафовать

Касаются они перехода на зимнюю резину

В Украине с ноября могут ввести новые штрафы для водителей. Они будут касаться требования перехода на зимнюю резину, которое может стать обязательным.

Это прописано в соответствующем законопроекте, который находится на ознакомлении в профильном комитете Верховной Рады.

Что предполагает законопроект

Речь идет о законопроекте №8369, зарегистрированном в начале текущего года.

Его авторы предлагают обязать украинских водителей пользоваться автомобильными зимними шинами с 1 ноября по 31 марта включительно.

Как говорится в пояснительной записке, из-за несоответствующей сезону резины и неурегулированности вопроса в действующей редакции Правил дорожного движения происходит значительное количество дорожно-транспортных происшествий.

Авторы инициативы предлагают побуждать украинцев к своевременному "переобуванию" авто с помощью штрафов. Их минимальный размер планируется установить на уровне 340 гривен.

Новации, прописанные в документе, планируют распространить как на легковые, так и грузовые автомобили.

Сейчас владельцам транспортных средств разрешено самостоятельно решать, когда выбирать сроки замены резины. Специалисты рекомендуют "переобувать" машину при понижении температуры с отметки в +7°C.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине могут упростить работу компаний, занимающихся торговлей подержанными авто. Это прописано в соответствующем законопроекте, зарегистрированном в Верховной Раде.

Ранее мы писали о законопроекте, который позволяет банкам списывать долги по кредитам на автомобили и жилую недвижимость, поврежденные или уничтоженные в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины, или же замораживать такие кредиты.