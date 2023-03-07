Ринок вживаних авто — у Раді зареєстрували нові ініціативи щодо перепродажу транспорту

Народні депутати розробили новий законопроєкт N9083

В Україні можуть спростити роботу компаній, що займаються торгівлею вживаними авто. Це прописано у відповідному законопроєкті, який зареєстрували у Верховній Раді.

Про це повідомив народний депутат від парламентської фракції "Слуга народу", голова Податкового комітету Данило Гетманцев.

Що пропонують змінити

Йдеться проєкт закону N9083, що передбачає дерегуляцію та детінізацію ринку торгівлі вживаним транспортом. У разі, якщо нові правила затвердять, таким фірмам більше не доведеться перереєстровувати на себе авто після купівлі у першого власника і перед продажем другому. Для цього просто укладатимуть два договори купівлі-продажу.

Як пояснюють фахівці, даний документ пропонує:

дозволити компаніям з кодом діяльності "торгівля транспортними засобами", що перебувають на обліку у Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ, не реєструвати машини на себе, якщо їх придбали з метою перепродажу;

вести обмін інформацією про транспорт в е-формі, включаючи довідки про облік авто у Терцентрах комплектування.

Зараз такі компанії зобов'язані після покупки авто з ціллю перепродажу реєструвати авто на себе і отримувати багато довідок.

"Через архаїчність та складність таких норм, на практиці їх майже не дотримуються. Комісійні майданчики, викуповуючи авто, не укладають офіційного договору купівлі-продажу, а беруть нотаріальну довіреність у колишнього власника. Перереєструють авто вже потім, коли знаходять на нього покупця. Як наслідок, ці операції ніде не фіксуються, не відображаються у бухгалтерії компанії і, відповідно, з них не сплачують жодних податків", — пояснили експерти.

Нагадаємо, в Україні у лютому поточного року зріс попит на електромобілі. В останній зимовий місяць продажі нових авто на акумуляторних батареях живлення (BEV) збільшились утричі.

Раніше ми писали про законопроєкт, який дозволяє банкам списувати борги за кредитами на автомобілі та житлову нерухомість, пошкоджені або знищені внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, або ж заморожувати такі кредити.