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В Україні з листопада можуть ввести нові штрафи для водіїв

13 березня 2023 10:55
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Штрафи в Україні — чому водіїв з листопада можуть почати масово штрафувати
Стосуватимуться вони переходу на зимову гуму
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні з листопада можуть ввести нові штрафи для водіїв. Вони стосуватимуться вимоги переходу на зимову гуму, яка може стати обов'язковою.

Це прописано у відповідному законопроєкті, який знаходиться на ознайомленні у профільному комітеті Верховної Ради.

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Що передбачає законопроєкт

Йдеться про законопроєкт №8369, зареєстрований на початку поточного року.

Його автори пропонують зобов’язати українських водіїв користуватися автомобільними зимовими шинами з 1 листопада до 31 березня включно.

Як йдеться у пояснювальній записці, через невідповідну до сезону гуму і неврегульованість питання у чинній редакції Правил дорожнього руху, стається значна кількість дорожньо-транспортних пригод.

Автори ініціативи пропонують спонукати українців до своєчасного "перевзування" авто за допомогою штрафів. Їх мінімальний розмір планують встановити на рівні 340 гривень.

Новації, прописані в документі, планують поширити як на легкові, так і на вантажні авто.

Зараз власникам транспортних засобів дозволено самостійно вирішувати, коли обирати терміни заміни гуми. Фахівці рекомендують "перевзувати" машину під час зниження температури за позначку у +7°C.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні можуть спростити роботу компаній, що займаються торгівлею вживаними авто. Це прописано у відповідному законопроєкті, який зареєстрували у Верховній Раді.

Раніше ми писали про законопроєкт, який дозволяє банкам списувати борги за кредитами на автомобілі та житлову нерухомість, пошкоджені або знищені внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, або ж заморожувати такі кредити.

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