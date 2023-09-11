Цены в Украине — в стране самая большая дефляция за последние 20 лет

Нардеп Даниил Гетманцев. Фото: РБК-Украина

В Украине в августе 2023 года зафиксировали наибольшую дефляцию за последние 20 лет. В последний месяц лета годовая инфляция составляла менее 10%.

Об этом рассказал глава Налогового комитета Украины Верховной Рады Даниил Гетманцев в Telegram.

Читайте также:

Дефляция в Украине

Чиновник привел данные Государственной службы статистики, согласно которым в августе потребительские цены сократились на 1,4% против июля 2023 года.

"Это самая большая августовская дефляция за последние 20 лет. Дефляция в июле-августе обычно является частым сезонным явлением, обусловленным новым урожаем и уменьшением цен на продовольствие. Впрочем, в августе этого года дешевели как продовольственные, так и непродовольственные товары и услуги", — подчеркнул Гетманцев.



По его словам, самый большой вклад в дезинфляцию сделало падение цен на продукты. В августе они подешевели в целом на 3,9%, больше всего упала стоимость:

овощей — на 37,6%;

фруктов — на 4,2%;

масла — на 0,9%.

Среди продовольственных товаров и услуг подешевели:

одежда и обувь — на 2,3%;

предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья — на 0,3%;

услуги отдыха и культуры — на 0,5%;

ж/д транспорта — на 0,3%.

В то же время тарифы на коммунальные услуги в августе почти не изменились — на 0,3% больше за счет услуг по уборке мусора.

Топливо и смазочные материалы в августе подорожали на 7,4%, однако вклад "топливной" инфляции сдержан.



В целом, уровень потребительской инфляции с начала года составил 2,5% против декабря 2022 года. При этом в годовом измерении потребительская инфляция в прошлом месяце затормозила до 8,6%.

"В последний раз инфляция, выраженная одним числом, фиксировалась более 2 лет назад (в июне 2021 года). Для сравнения годовая инфляция в августе в Литве составляла — 6,2%, Польши — 10,1%, Венгрии — 16,4%", — добавил Даниил Гетманцев.

Что еще стоит знать

Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) констатируют стремительное замедление инфляции. С начала года показатель снизился с 26% в январе до почти 11% в июле.

Эксперты прогнозируют осенью 2023 года подорожание ключевого продукта украинского стола — хлеба. Цены пойдут под давлением нескольких факторов.