Ціни в Україні — в країні найбільша дефляція за останні 20 років

Нардеп Данило Гетманцев. Фото: РБК-Україна

В Україні у серпні 2023 року зафіксували найбільшу дефляцію за останні 20 років. В останній місяць літа річна інфляція була меншою за 10%.

Про це розповів голова Податкового комітету України Верховної Ради Данило Гетманцев у Telegram.

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Посадовець навів дані Державної служби статистики, згідно з якими у серпні споживчі ціни скоротились на 1,4% проти липня 2023 року.

"Це найбільша серпнева дефляція за останні 20 років. Дефляція у липні-серпні, зазвичай, є частим сезонним явищем, обумовленим новим врожаєм і зменшенням цін на продовольство. Утім у серпні цього року дешевшали як продовольчі, так і непродовольчі товари і послуги", — наголосив Гетманцев.



За його словами, найбільший внесок у дезінфляцію зробило падіння цін на продукти. У серпні вони подешевшали загалом на 3,9%, найбільше впала вартість:

овочів — на 37,6%;

фруктів — на 4,2%;

масла — на 0,9%.

З-поміж непродовольчих товарів та послуг подешевшали:

одяг і взуття — на 2,3%;

предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла — на 0,3%;

послуги відпочинку і культури — на 0,5%;

ж/д транспорту — на 0,3%.

Водночас, тарифи на комунальні послуги у серпні майже не змінились — на 0,3% більше за рахунок послуг з прибирання сміття.

Пальне та мастильні матеріали у серпні подорожчали на 7,4%, однак внесок "паливної" інфляції стриманий.



Загалом рівень споживчої інфляції з початку року становив 2,5% проти грудня 2022 року. При цьому у річному вимірі споживча інфляція минулого місяця загальмувала до 8,6%.

"Останній раз інфляція, виражена одним числом, фіксувалась більш ніж 2 роки назад (у червні 2021 року). Для порівняння річна інфляція у серпні у Литві становила — 6,2%, Польщі — 10,1%, Угорщині — 16,4%", — додав Данило Гетманцев.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Національному банку України (НБУ) констатують стрімке сповільнення інфляції. З початку року показник знизився з 26% у січні до майже 11% у липні.

Експерти прогнозують восени 2023 року подорожчання ключового продукту українського столу — хліба. Ціни підуть вгору під тиском кількох факторів.