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В Украине заработала программа кэшбека для аграриев — как это работает

10 апреля 2024 11:51
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Компенсация за покупку украинской с/х техники — как получить кэшбек
Человек с телефоном. Фото: salfaagricola.cl
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В Украине возобновлена программа компенсации за покупку сельскохозяйственной техники и оборудования украинского производства. Речь идет о 25% стоимости сельхозтехники.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

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В сообщении сказано, что теперь, покупая технику от производителей из Перечня отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса, аграрии смогут получить обратно 25% стоимости этого оборудования. Инициатива должна поддержать национальных производителей, а также стимулировать спрос на продукцию и товары, произведенные в Украине.

На реализацию программы в госбюджете заложено 1 млрд гривен в 2024 году. По подсчетам Минэкономики, этой суммы хватит, чтобы удовлетворить заявки на украинскую технику около 4 000 аграриев.

Как работает программа

Для получения компенсации стоимости сельхозтехники аграриям необходимо:

  1. Выбрать поставщика по ссылке.
  2. Купить сельскохозяйственную технику украинского производства.
  3. Подать в уполномоченный банк заявку и подтверждающие документы.
  4. Получите компенсацию на банковский счет.
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Источник: Минэкономики

Как попасть в список производителей

В ведомстве сообщили, что для того, чтобы быть включенным в перечень производителю техники и оборудования, нужно подать соответствующую заявку и документы к ней в Министерство экономики.

Чтобы попасть в список в текущем бюджетном периоде, нужно подать заявку до 31 октября 2024 года. Техника и оборудование по заявкам, поданным после 1 ноября, может быть включена в список на следующий год.

"Ключевыми требованиями для того, чтобы быть внесенными в список, является уровень локализации, наличие сертификата соответствия системы управления качеством в производстве, удельный вес затрат на оплату труда и т.д", — добавили в Минэкономики.

Что еще нужно знать

Напомним, страны ЕС и Европарламент предварительно согласовали более жесткие ограничения на импорт некоторых видов сельскохозяйственной продукции из Украины. В частности, речь идет о мясе птицы, сахаре, меде и кукурузе.

Мы также рассказывали, сколько урожая планируют собрать украинские аграрии и что будет с ценами в Украине. В этом году планируется засеять не меньше территорий, чем в прошлом. Но за неимением средств фермеры вынуждены отказываться от дорогих удобрений и современных технологий.

Минэкономики
сельское хозяйство
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платформа "Зроблено в Україні"

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