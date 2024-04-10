Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow В Україні запрацювала програма кешбеку для аграріїв — як це працює arrow

В Україні запрацювала програма кешбеку для аграріїв — як це працює

10 квітня 2024 11:51
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Компенсація за купівлю української с/г техніки — як отримати кешбек
Чоловік з телефоном. Фото: salfaagricola.cl
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

В Україні відновили програму компенсації за купівлю сільськогосподарської техніки та обладнання українського виробництва. Йдеться про 25% від вартості сільгосптехніки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Читайте також:

У повідомленні сказано, що відтепер, купуючи с\г техніку від виробників з Переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, аграрії зможуть отримати назад 25% вартості цього устаткування. Ініціатива має підтримати національних виробників, а також стимулювати попит на продукцію й товари, виготовлені в Україні. 

На реалізацію програми у держбюджеті закладено 1 млрд гривень у 2024 році. За підрахунками Мінекономіки цієї суми вистачить, щоб задовольнити заявки на українську техніку близько 4 000 аграріїв. 

Як працює програма 

Для отримання компенсації вартості сільгосптехніки аграріям необхідно:

  1. Вибрати постачальника за посиланням.
  2. Закупити сільськогосподарську техніку українського виробництва.
  3. Подати до уповноваженого банку заявку та підтверджувальні документи.
  4. Отримати компенсацію на банківський рахунок.
null
Джерело: Мінекономіки

Як потрапити до списку виробників

У відомстві повідомили, що для того, щоб бути включеним до переліку виробнику техніки та обладнання потрібно подати відповідну заявку та документи до неї до Міністерства економіки.   

Щоб потрапити до переліку у поточному бюджетному періоді, потрібно подати заявку до 31 жовтня 2024 року.  Техніка та обладнання за заявками, поданими після 1 листопада, може бути включена до переліку на наступний рік.

"Ключовими вимогами для того, щоб бути внесеними до списку є рівень локалізації, наявність сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві, питома вага витрат на оплату праці тощо", — додали у Мінекономіки.

Що ще треба знати

Нагадаємо, країни ЄС та Європарламент попередньо погодили жорсткіші обмеження на імпорт деяких видів сільськогосподарської продукції з України. Зокрема, йдеться про м'ясо птиці, цукор, мед і кукурудзу.

Ми також розповідали, скільки врожаю планують зібрати українські аграрії та що буде з цінами в Україні. Цього року планується засіяти не менше територій, ніж минулого. Але через брак коштів фермери змушені відмовлятися від дорогих добрив і сучасних технологій.

Мінекономіки
сільське господарство
гроші
компенсація
фермери
аграрії
сільгосптехніка
платформа "Зроблено в Україні"

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

28 березня 2024

17:45 Як доїхати на пробитому колесі до СТО, коли немає запаски — три способи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен