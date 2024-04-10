Компенсація за купівлю української с/г техніки — як отримати кешбек

Чоловік з телефоном. Фото: salfaagricola.cl

В Україні відновили програму компенсації за купівлю сільськогосподарської техніки та обладнання українського виробництва. Йдеться про 25% від вартості сільгосптехніки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

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У повідомленні сказано, що відтепер, купуючи с\г техніку від виробників з Переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, аграрії зможуть отримати назад 25% вартості цього устаткування. Ініціатива має підтримати національних виробників, а також стимулювати попит на продукцію й товари, виготовлені в Україні.

На реалізацію програми у держбюджеті закладено 1 млрд гривень у 2024 році. За підрахунками Мінекономіки цієї суми вистачить, щоб задовольнити заявки на українську техніку близько 4 000 аграріїв.

Як працює програма

Для отримання компенсації вартості сільгосптехніки аграріям необхідно:

Вибрати постачальника за посиланням. Закупити сільськогосподарську техніку українського виробництва. Подати до уповноваженого банку заявку та підтверджувальні документи. Отримати компенсацію на банківський рахунок.

Джерело: Мінекономіки

Як потрапити до списку виробників

У відомстві повідомили, що для того, щоб бути включеним до переліку виробнику техніки та обладнання потрібно подати відповідну заявку та документи до неї до Міністерства економіки.

Щоб потрапити до переліку у поточному бюджетному періоді, потрібно подати заявку до 31 жовтня 2024 року. Техніка та обладнання за заявками, поданими після 1 листопада, може бути включена до переліку на наступний рік.

"Ключовими вимогами для того, щоб бути внесеними до списку є рівень локалізації, наявність сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві, питома вага витрат на оплату праці тощо", — додали у Мінекономіки.

Що ще треба знати

Нагадаємо, країни ЄС та Європарламент попередньо погодили жорсткіші обмеження на імпорт деяких видів сільськогосподарської продукції з України. Зокрема, йдеться про м'ясо птиці, цукор, мед і кукурудзу.

Ми також розповідали, скільки врожаю планують зібрати українські аграрії та що буде з цінами в Україні. Цього року планується засіяти не менше територій, ніж минулого. Але через брак коштів фермери змушені відмовлятися від дорогих добрив і сучасних технологій.