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В Украине заработала программа компенсации аграриям за разминирование земель — как присоединиться

30 мая 2024 12:04
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Ирина Шпак
редактор
Аграриям выплатят компенсацию за разминирование земель — детали
Разминирование участка в Харьковской области. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В Украине вступила в силу программа компенсации аграриям за разминирование земель, что будет способствовать более быстрой очистке территории. Согласно программе, государство компенсирует 80% расходов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

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При каких условиях можно получить компенсацию

Фермеры могут получить 80% компенсации расходов на стоимость разминирования земель, также государство выплатит компенсации тем, кто уже очистил свои участки и начал на них работать.

Такие аграрии уже сегодня могут заполнить и подать заявку на получение компенсации по адресу Центра гуманитарного разминирования [email protected].

К заявке, зарегистрированной ЭЦП, следует добавить:

  • копию договора с сертифицированным оператором на предоставление услуг по разминированию;
  • копии актов оказанных услуг, подтверждающих проведение разминирования;
  • копии платежек, подтверждающих расчет за предоставленные услуги по разминированию.
Документы для получения компенсации
Документы на получение компенсации. Источник: Минэкономики

Обязательные условия для участия в программе:

  • земли расположены на деоккупированной территории вне зоны боевых действий;
  • факт загрязнения участков подтвержден Центром противоминной деятельности по результатам нетехнического обследования сертифицированным ОПТД;
  • аграрий не находится под санкциями, конечный владелец товаропроизводителя — не гражданин государства-агрессора;
  • фермер не имеет налогового долга, его предприятие не находится на стадии ликвидации или банкротства.

Если все необходимые документы предоставлены и условия выполнены, Центр включает в себя аграрию в список фермеров, которым предлагается компенсация. Решение о предоставлении компенсации окончательно принимает Комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с гуманитарным разминированием земель сельскохозяйственного назначения. Фермер получит компенсацию 80% расходов на разминирование, если фактическая цена не превышает определенную методологию Минэкономики. Если стоимость выше, правительство возместит 80% стоимости, рассчитанной по методологии.

Кроме того, подавать заявки на компенсацию могут фермеры, только планирующие начать разминирование своих земельных участков или на которых работают как арендаторы. Заявки подаются через Государственный аграрный реестр и прорабатываются Центром гуманитарного разминирования. Для определения стоимости разминирования объявляются тендеры в системе Prozorro, в которых участвуют сертифицированные операторы противоминной деятельности.

Что еще нужно знать

Напомним, отставной генерал-майор Вооруженных сил США Дэвид Грандж заявил, что на полное разминирование Украины могут уйти десятки лет. Однако этот процесс может затянуться из-за терраформинга верхнего слоя почвы, что сделает землю неблагоприятной для земледелия.

Мы также писали, что в апреле международные партнеры Украины выделили средства на проекты в гуманитарном разминировании на 2022-2027 годы. Пакет помощи составляет более 700 миллионов долларов США.

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