Аграріям виплатять компенсацію за розмінування земель — деталі

Розмінування ділянки в Харківській області. Фото: УНІАН

В Україні набрала чинності програма компенсації аграріям за розмінування земель, що сприятиме швидшому очищенню території. Згідно з програмою, держава компенсує 80% витрат.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

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За яких умов можна отримати компенсацію

Фермери можуть отримати 80% компенсації витрат вартості розмінування земель, також держава виплатить компенсації тим, хто вже очистив свої ділянки і почав на них працювати.

Такі аграрії вже сьогодні можуть заповнити та подати Заявку на отримання компенсації на адресу Центру гуманітарного розмінування [email protected].

До заявки, скріпленої ЕЦП, потрібно додати:

копію договору із сертифікованим оператором на надання послуг з розмінування;

копії актів наданих послуг, що підтверджують проведення розмінування;

копії платіжок, що підтверджують розрахунок за надані послуги з розмінування.

Документи для отримання компенсації. Джерело: Мінекономіки

Обов’язкові умови для участі у програмі:

землі розташовані на деокупованій території поза зоною бойових дій;

факт забруднення ділянок підтверджений Центром протимінної діяльності за результатами нетехнічного обстеження сертифікованим ОПМД;

аграрій не перебуває під санкціями, кінцевий власник товаровиробника – не громадянин держави-агресора;

фермер не має податкового боргу, його підприємство не перебуває в стадії ліквідації чи банкрутства.

Якщо всі необхідні документи надані і умови виконані, Центр включає аграрія до списку фермерів, яким пропонується компенсація. Рішення про надання компенсації остаточно приймає Комісія з розгляду питань, пов'язаних з гуманітарним розмінуванням земель сільськогосподарського призначення. Фермер отримає компенсацію 80% витрат на розмінування, якщо фактична ціна не перевищує визначену методологією Мінекономіки. Якщо вартість вища, уряд відшкодує 80% від вартості, розрахованої за методологією.

Крім того, подавати заявки на компенсацію можуть фермери, які лише планують розпочати розмінування своїх земельних ділянок або на яких працюють як орендарі. Заявки подаються через Державний аграрний реєстр і опрацьовуються Центром гуманітарного розмінування. Для визначення вартості розмінування оголошуються тендери в системі Prozorro, в яких беруть участь сертифіковані оператори протимінної діяльності.

Що ще треба знати

Нагадаємо, відставний генерал-майор Збройних сил США Девід Грандж заявив, що на повне розмінування України можуть піти десятки років. Проте цей процес може затягнутися через терраформінг верхнього шару ґрунту, що зробить землю несприятливою для землеробства.

Ми також писали, що у квітні міжнародні партнери України виділили кошти на проєкти в гуманітарному розмінуванні на 2022-2027 роки. Пакет допомоги становить понад 700 мільйонів доларів США.