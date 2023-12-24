В Украине стартовала кампания в поддержку уплаты налогов

Калькулятор в руках. Фото: Freepic

Украина и медиакомпания Starlight Media объявили о старте национальной информационной кампании, направленной на поддержку уплаты налогов, и призывают граждан и бизнес к активному участию. Цель кампании состоит в увеличении финансовых потоков в государственный бюджет, необходимых для обеспечения потребностей украинской армии и укрепления обороноспособности страны.

Об этом сообщает издание Факты.

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Детальнее о кампании в поддержку уплаты налогов

Starlight Media планирует системно работать над формированием культуры своевременной уплаты налогов в обществе и бизнес-среде Украины. В частности, акцент делается на необходимости этой меры в условиях полномасштабной войны с Россией, когда становится чрезвычайно важным увеличение расходов для поддержки армии. Также отмечается, что объем неуплаченных налогов в Украине превышает величину всех благотворительных взносов в поддержку военных инициатив.

Кампания также рассматривается как попытка борьбы с теневой экономикой в стране. Starlight Media планирует запустить ряд информационных роликов и материалов, способствующих осознанию гражданами важности вклада налогов в общегосударственную безопасность и стабильность.

Основным посланием кампании является призыв к ответственности перед государством и обязанности своевременно уплачивать налоги, в частности на фонд поддержки армии и обороны. CEO Starlight Media, Александр Богуцкий, отметил, что успех страны определяется финансовой поддержкой со стороны граждан и компаний и что эта кампания будет способствовать утверждению этого важного факта. Первый ролик кампании уже вышел на телеканалах Starlight Media, национальном телемарафоне "Єдині новини", а также других цифровых платформах 22 декабря.

Почему важно платить налоги

Председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике, Даниил Гетманцев, высказывает важные мнения относительно важности налогоплательщиков для обороноспособности страны. Он подчеркивает, что финансирование украинской армии осуществляется благодаря вкладам граждан и предприятий. Обход системы, как отмечает Гетманцев, может привести к лишению ресурсов украинских сил обороны.

Важным элементом для евроинтеграции, по его словам, верховенство права в стране-кандидате. Он выражает надежду, что кампания сможет эффективно донести эти важные сообщения до общества и частного сектора.

Напомним, что недавно общая аналитическая группа таможни и налоговой заявила об обнаружении новой схемы уклонения от налогов: одна из компаний продает помидоры с разницей в 46 раз между ценой импорта и официальной реализацией.