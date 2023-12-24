В Україні стартувала кампанія на підтримку сплати податків

В Україні запустили кампанію на підтримку сплати податків
Україна та медіакомпанія Starlight Media оголосили про старт національної інформаційної кампанії, спрямованої на підтримку сплати податків, та закликають громадян і бізнес до активної участі. Мета кампанії полягає в збільшенні фінансових потоків до державного бюджету, необхідних для забезпечення потреб української армії та зміцнення обороноздатності країни.
Про це повідомляє видання Факти.
Детальніше про кампанію на підтримку сплати податків
Starlight Media планує системно працювати над формуванням культури своєчасної сплати податків у суспільстві та бізнес-середовищі України. Зокрема, акцент робиться на необхідності цього заходу в умовах повномасштабної війни з Росією, коли стає надзвичайно важливим збільшення видатків для підтримки армії. Також відзначається, що обсяг несплачених податків в Україні наразі перевищує величину всіх благодійних внесків на підтримку військових ініціатив.
Кампанія також розглядається як спроба боротьби з тіньовою економікою в країні. Starlight Media планує запустити ряд інформаційних роликів та матеріалів, які сприятимуть усвідомленню громадянами важливості внеску податків у загальнодержавну безпеку та стабільність.
Основним посланням кампанії є заклик до відповідальності перед державою та обов'язку своєчасно сплачувати податки, зокрема, на фонд підтримки армії та оборони. CEO Starlight Media, Олександр Богуцький, наголосив, що успіх країни визначається фінансовою підтримкою з боку громадян і компаній, і що ця кампанія сприятиме утвердженню цього важливого факту. Перший ролик кампанії вже вийшов на телеканалах Starlight Media, національному телемарафоні "Єдині новини", а також на інших цифрових платформах 22 грудня.
Чому важливо платити податки
Голова комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики, Данило Гетманцев, висловлює важливі думки щодо важливості платників податків для обороноздатності країни. Він підкреслює, що фінансування української армії здійснюється завдяки внескам громадян і підприємств. Обхід системи, як зауважує Гетманцев, може призвести до позбавлення ресурсів українських сил оборони.
Важливим елементом для євроінтеграції, за його словами, є верховенство права в країні-кандидаті. Він виражає сподівання, що кампанія зможе ефективно донести ці важливі повідомлення до суспільства та приватного сектору.
Нагадаємо, що нещодавно спільна аналітична група митниці і податкової заявила про виявлення нової схеми ухилення від податків: одна з компаній продає помідори із різницею у 46 разів між ціною імпорту та офіційною реалізацією.
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