В Україні стартувала кампанія на підтримку сплати податків

Калькулятор в руках. Фото: Freepic

Україна та медіакомпанія Starlight Media оголосили про старт національної інформаційної кампанії, спрямованої на підтримку сплати податків, та закликають громадян і бізнес до активної участі. Мета кампанії полягає в збільшенні фінансових потоків до державного бюджету, необхідних для забезпечення потреб української армії та зміцнення обороноздатності країни.

Про це повідомляє видання Факти.

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Детальніше про кампанію на підтримку сплати податків

Starlight Media планує системно працювати над формуванням культури своєчасної сплати податків у суспільстві та бізнес-середовищі України. Зокрема, акцент робиться на необхідності цього заходу в умовах повномасштабної війни з Росією, коли стає надзвичайно важливим збільшення видатків для підтримки армії. Також відзначається, що обсяг несплачених податків в Україні наразі перевищує величину всіх благодійних внесків на підтримку військових ініціатив.

Кампанія також розглядається як спроба боротьби з тіньовою економікою в країні. Starlight Media планує запустити ряд інформаційних роликів та матеріалів, які сприятимуть усвідомленню громадянами важливості внеску податків у загальнодержавну безпеку та стабільність.

Основним посланням кампанії є заклик до відповідальності перед державою та обов'язку своєчасно сплачувати податки, зокрема, на фонд підтримки армії та оборони. CEO Starlight Media, Олександр Богуцький, наголосив, що успіх країни визначається фінансовою підтримкою з боку громадян і компаній, і що ця кампанія сприятиме утвердженню цього важливого факту. Перший ролик кампанії вже вийшов на телеканалах Starlight Media, національному телемарафоні "Єдині новини", а також на інших цифрових платформах 22 грудня.

Чому важливо платити податки

Голова комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики, Данило Гетманцев, висловлює важливі думки щодо важливості платників податків для обороноздатності країни. Він підкреслює, що фінансування української армії здійснюється завдяки внескам громадян і підприємств. Обхід системи, як зауважує Гетманцев, може призвести до позбавлення ресурсів українських сил оборони.

Важливим елементом для євроінтеграції, за його словами, є верховенство права в країні-кандидаті. Він виражає сподівання, що кампанія зможе ефективно донести ці важливі повідомлення до суспільства та приватного сектору.

Нагадаємо, що нещодавно спільна аналітична група митниці і податкової заявила про виявлення нової схеми ухилення від податків: одна з компаній продає помідори із різницею у 46 разів між ціною імпорту та офіційною реалізацією.