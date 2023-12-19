В Україні почали використовувати нові способи ухилення від сплати податків

Чоловік з грошима. Фото: yeniavaz.com

Спільна аналітична група митниці і податкової заявила про виявлення нової схеми ухилення від податків: одна з компаній продає помідори із різницею у 46 разів між ціною імпорту та офіційною реалізацією.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Українські компанії використовують різні стратегії ухилення від оподаткування на мільярди гривень. Це досягається за допомогою таких схем, як офіційний продаж лише частини товару, а решти — за готівку через нелегальні мережі без використання реєстратора розрахункових операцій (РРО). Крім того, компанії значно занижують митну вартість товарів при продажу "в білу".

Підприємство, яке "схопили на гарячому" з помідорами, імпортувало товари на суму 1,32 млрд грн у 2023 році, але офіційно реалізувало їх лише на 165 млн грн. Різниця у ціні імпорту та реалізації вражає.

"Різниця в ціні імпорту та реалізації шокує. Томати — в 46 разів, картопля — в 19,3 разу, перець — в 19,2 разу", — зазначив Гетманцев.

Усі інші товари були продані за готівку через нелегальні мережі без РРО. Бізнесмени "намагалися продати податковий кредит, вчиняючи фіктивні правочини".

Аналогічну схему використала інша компанія, яка імпортувала товари на 894 млн грн у 2023 році й офіційно реалізувала лише половину. Різниця в ціні імпорту та реалізації білим контрагентам становила: салат — в 44 рази, перець — в 43 рази, цибуля — в 28,2 разу.

"Податковий кредит з реалізованого за готівку товару готувався до передачі іншим компаніям шляхом вчинення фіктивних правочинів", — розповів депутат, додавши, що податкове навантаження всіх цих компаній становить 0%.

За його словами, робота з виявлення ланцюгів постачання товарів із суттєвим заниженням оподаткування триває, і наразі заблоковано вже 3,2 млрд грн схемного податкового кредиту.

Нагадаємо, з 1 січня наступного року у торговельних точках населених пунктів з чисельністю 5-25 тисяч осіб розрахунки за товари проводитимуться банківськими картками. Торговці зобов’язані застосовувати платіжні термінали.