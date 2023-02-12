Цены на соль и муку в Украине.

В Украине подорожали соль и мука: какие сейчас цены
В Украине продолжают расти цены, в частности, на продукты первой необходимости, такие как соль и мука.
Об этом свидетельствуют данные портала Минфин.
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Подробности
На 12 февраля соль морская пищевая в супермаркетах в среднем стоит 33,05 гривны за килограмм. Еще в январе средний ценник равнялся 32,55 гривны за кило. Цены на продукт варьируются от 28,50 до 37,60 гривен за килограмм в зависимости от торговой сети.
В то же время ситуация с мукой тоже не радует. В первой половине февраля килограмм пшеничной муки торговой марки "Хуторок" в среднем стоит 22,20 гривны, что на 75 копеек дороже, чем месяцем ранее. За два килограмма этой же муки придется заплатить 41,06 гривны, а не 39,57 гривны, как было в прошлом месяце.
Напомним, в украинских супермаркетах в 2023 году продолжают активно расти цены на овощи. При этом парниковые овощи отечественного производства могут стоить дороже импортированных.