Ціни на сіль та борошно в Україні - які ціни

Ростуть ціни на продукти першої необхідності

В Україні продовжують зростати ціни, зокрема на продукти першої необхідності, такі як сіль та борошно.

Про це свідчать дані порталу Мінфін.

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Станом на 12 лютого сіль морська харчова у супермаркетах у середньому коштує 33,05 гривні за кілограм. Ще у січні середній цінник був на рівні 32,55 гривні за кіло. Ціни на продукт варіюються від 28,50 до 37,60 гривні за кілограм, залежно від торгової мережі.

Водночас ситуація з борошном також не тішить. У першій половині лютого кілограм пшеничного борошна торгової марки "Хуторок" у середньому коштує 22,20 гривні, що на 75 копійок дорожче, ніж місяцем раніше. За два кілограми цього ж борошна доведеться заплатити 41,06 гривні, а не 39,57 гривні, як було минулого місяця.

Нагадаємо, в українських супермаркетах у 2023 році продовжують активно зростати ціни на овочі. При цьому парникові овочі вітчизняного виробництва можуть коштувати дорожче за імпортовані.