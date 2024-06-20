Цены в Украине — производители повысили стоимость ряда продуктов

В Украине взлетели цены на важные продукты — что подорожало
Отечественные производители значительно повысили цены на важные продукты украинского стола на прошлой неделе. В частности, подскочила стоимость молодого картофеля, огурцов и моркови.
Об этом информируют аналитики портала EastFruit.
На какие продукты взлетели цены
По словам экспертов, существенно повысились оптовые цены на морковь. Теперь этот овощ стоит вдвое дороже. Если раньше ее отгружали по 16-23 гривен за килограмм, то сейчас — по 30-35 гривен. Как объясняют участники рынка, причиной столь существенного скачка стал дефицит качественной моркови.
Кроме того, фермеры решили накрутить цены на молодой картофель. Раньше его продавали в опте по 10-25 гривен за килограмм, а сейчас — по 25-30.
Стоимость огурцов также начала набирать обороты. Производители предлагают овощ с грядки по цене 42-50 гривен. До этого реализовали по 25-45 гривен за килограмм в опте.
Клубника существенно подорожала. Производители продают популярную ягоду по 50-70 гривен, хотя неделей ранее оптовые цены были на уровне 45-50 гривен. В рознице на рынках клубникой торгуют по 100-150 гривен.
Что подешевело на рынке
Как информируют аналитики, есть ряд продуктов, на которые цены на прошлой неделе упали. Так, ранняя капуста продолжила снижение в стоимости. Раньше продавали по 9 гривен за килограмм, а сейчас — по 8 гривен.
Также подешевел старый лук. Цены снизились с 23-26 гривен до 20-24 гривен за килограмм. Игроки рынка объясняют, что обвал цен произошел из-за того, что фермеры уже активно собирают лук нового урожая.
Зелень стоит дорого, однако стоимость медленно сползает. Сейчас в опте торгуется по около 100-150 гривен.
Также упали цены на фрукты и ягоды. Оптовые цены на черешню снизились с 50 — 115 до 37-70 гривен за килограмм. Также подешевела несколько голубика — с 400-420 гривен до 320-380.
Существенно упали цены на малину. Раньше продавали по 330-350 гривен, а сейчас — по 100-160.
Что еще стоит знать
Напомним, в украинцев во время полномасштабной войны изменились потребительские настроения. Больше всего граждане тратят на продукты, товары и услуги первой необходимости.
Также мы писали, что в первом квартале 2024 года против такого же периода прошлого года украинцы меньше тратили средств в торговых точках. Так, средний чек в магазинах сократился за год, однако возросло количество операций.
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