Цены в Украине — производители повысили стоимость ряда продуктов

Покупатели на столичном рынке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Отечественные производители значительно повысили цены на важные продукты украинского стола на прошлой неделе. В частности, подскочила стоимость молодого картофеля, огурцов и моркови.

Об этом информируют аналитики портала EastFruit.

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На какие продукты взлетели цены

По словам экспертов, существенно повысились оптовые цены на морковь. Теперь этот овощ стоит вдвое дороже. Если раньше ее отгружали по 16-23 гривен за килограмм, то сейчас — по 30-35 гривен. Как объясняют участники рынка, причиной столь существенного скачка стал дефицит качественной моркови.

Кроме того, фермеры решили накрутить цены на молодой картофель. Раньше его продавали в опте по 10-25 гривен за килограмм, а сейчас — по 25-30.

Стоимость огурцов также начала набирать обороты. Производители предлагают овощ с грядки по цене 42-50 гривен. До этого реализовали по 25-45 гривен за килограмм в опте.

Клубника существенно подорожала. Производители продают популярную ягоду по 50-70 гривен, хотя неделей ранее оптовые цены были на уровне 45-50 гривен. В рознице на рынках клубникой торгуют по 100-150 гривен.

Что подешевело на рынке

Как информируют аналитики, есть ряд продуктов, на которые цены на прошлой неделе упали. Так, ранняя капуста продолжила снижение в стоимости. Раньше продавали по 9 гривен за килограмм, а сейчас — по 8 гривен.

Также подешевел старый лук. Цены снизились с 23-26 гривен до 20-24 гривен за килограмм. Игроки рынка объясняют, что обвал цен произошел из-за того, что фермеры уже активно собирают лук нового урожая.

Зелень стоит дорого, однако стоимость медленно сползает. Сейчас в опте торгуется по около 100-150 гривен.

Также упали цены на фрукты и ягоды. Оптовые цены на черешню снизились с 50 — 115 до 37-70 гривен за килограмм. Также подешевела несколько голубика — с 400-420 гривен до 320-380.

Существенно упали цены на малину. Раньше продавали по 330-350 гривен, а сейчас — по 100-160.

Что еще стоит знать

Напомним, в украинцев во время полномасштабной войны изменились потребительские настроения. Больше всего граждане тратят на продукты, товары и услуги первой необходимости.

Также мы писали, что в первом квартале 2024 года против такого же периода прошлого года украинцы меньше тратили средств в торговых точках. Так, средний чек в магазинах сократился за год, однако возросло количество операций.