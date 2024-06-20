Ціни в Україні — виробники підвищили вартість низки продуктів

В Україні злетіли ціни на важливі продукти — що подорожчало
Вітчизняні виробники суттєво підвищили ціни на важливі продукти українського столу минулого тижня. Зокрема, підскочила вартість молодої картоплі, огірків та моркви.
Про це інформують аналітики порталу EastFruit.
На які продукти злетіли ціни
За словами експертів, суттєво підвищились гуртові ціни на моркву. Тепер цей овоч коштує удвічі дорожче. Якщо раніше її відвантажували по 16−23 гривень за кілограм, то зараз — по 30−35 гривень. Як пояснюють учасники ринку, причиною такого суттєвого стрибка став дефіцит якісної моркви.
Окрім того, фермери вирішили накрутити ціни на молоду картоплю. Раніше її продавали у гурті по 10−25 гривень за кілограм, а зараз — по 25−30.
Вартість огірків також почала набирати обертів. Виробники пропонують овоч з грядки за ціною 42−50 гривень. До цього реалізували по 25−45 гривень за кілограм у гурті.
Полуниця істотно подорожчала. Виробники продають популярну ягоду по 50−70 гривень, хоча тижнем раніше гуртові ціни були на рівні 45−50 гривень. У роздрібі на ринках полуницею торгують по 100−150 гривень.
Що подешевшало на ринку
Як інформують аналітики, є низка продуктів, на які ціни минулого тижня впали. Так, рання капуста продовжила зниження. Раніше продавали по 9 гривень за кілограм, а зараз — по 8 гривень.
Також подешевшала стара цибуля. Ціни знизились з 23−26 гривень до 20−24 гривень за кілограм. Гравці ринку пояснюють, що обвал цін стався через те, що фермери вже активно збирають цибулю нового врожаю.
Зелень коштує дорого, однак вартість поволі сповзає. Зараз у гурті торгується в межах 100−150 гривень.
Також впали ціни на фрукти та ягоди. Гуртові ціни на черешню знизилися з 50−115 до 37−70 гривень за кілограм. Також подешевшала дещо лохина — з 400−420 гривень до 320−380.
Суттєво впали ціни на малину. Раніше продавали по 330−350 гривень, а зараз — по 100−160.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в українців під час повномасштабної війни змінилися споживацькі настрої. Найбільше громадяни витрачають на продукти, товари та послуги першої потреби.
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