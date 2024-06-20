Ціни в Україні — виробники підвищили вартість низки продуктів

Покупці на столичному ринку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Вітчизняні виробники суттєво підвищили ціни на важливі продукти українського столу минулого тижня. Зокрема, підскочила вартість молодої картоплі, огірків та моркви.

Про це інформують аналітики порталу EastFruit.

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На які продукти злетіли ціни

За словами експертів, суттєво підвищились гуртові ціни на моркву. Тепер цей овоч коштує удвічі дорожче. Якщо раніше її відвантажували по 16−23 гривень за кілограм, то зараз — по 30−35 гривень. Як пояснюють учасники ринку, причиною такого суттєвого стрибка став дефіцит якісної моркви.

Окрім того, фермери вирішили накрутити ціни на молоду картоплю. Раніше її продавали у гурті по 10−25 гривень за кілограм, а зараз — по 25−30.

Вартість огірків також почала набирати обертів. Виробники пропонують овоч з грядки за ціною 42−50 гривень. До цього реалізували по 25−45 гривень за кілограм у гурті.

Полуниця істотно подорожчала. Виробники продають популярну ягоду по 50−70 гривень, хоча тижнем раніше гуртові ціни були на рівні 45−50 гривень. У роздрібі на ринках полуницею торгують по 100−150 гривень.

Що подешевшало на ринку

Як інформують аналітики, є низка продуктів, на які ціни минулого тижня впали. Так, рання капуста продовжила зниження. Раніше продавали по 9 гривень за кілограм, а зараз — по 8 гривень.

Також подешевшала стара цибуля. Ціни знизились з 23−26 гривень до 20−24 гривень за кілограм. Гравці ринку пояснюють, що обвал цін стався через те, що фермери вже активно збирають цибулю нового врожаю.

Зелень коштує дорого, однак вартість поволі сповзає. Зараз у гурті торгується в межах 100−150 гривень.

Також впали ціни на фрукти та ягоди. Гуртові ціни на черешню знизилися з 50−115 до 37−70 гривень за кілограм. Також подешевшала дещо лохина — з 400−420 гривень до 320−380.

Суттєво впали ціни на малину. Раніше продавали по 330−350 гривень, а зараз — по 100−160.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в українців під час повномасштабної війни змінилися споживацькі настрої. Найбільше громадяни витрачають на продукти, товари та послуги першої потреби.

Також ми писали, що у першому кварталі 2024 року проти такого ж періоду минулого року українці менше витрачали коштів у торговельних точках. Так, середній чек у магазинах скоротився за рік, проте зросла кількість операцій.