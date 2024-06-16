Здорожчання продуктів в Україні — якими будуть ціни на яйця, олію та хліб

Фасування яєць на виробництві. Фото: УНІАН

Експерт "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин сказав, що ціни на хліб в Україні залишатимуться стабільними. Проте інші важливі продукти харчування можуть здорожчати.

Про це Пендзин сказав в ефірі "Українського Радіо".

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Підвищення тарифів і ціни на хліб

Підвищення тарифів на електроенергію для бізнесу та його відключення не вплинуть на ціни на хліб. За словами експерта, наразі немає об'єктивних підстав для збільшення вартості цього продукту.

"В мене є абсолютно своя чітка позиція з цього приводу. Ціна на хліб жодним чином так не виросте, щоби люди жодним чином не хвилювалися з цього приводу", — сказав Пендзин.

За його словами, підприємства забезпечені всіма необхідними альтернативними джерелами електроживлення, і частина з них взагалі не відключається. Крім того, відключення електроенергії не відбувається так часто, як у попередні роки, і за цей період ціни на хліб залишилися стабільними. Також важливо відзначити, що ціни на хліб контролюються державою.

"Ціна на хліб масових сортів достатньо активно моніториться зі сторони держави. І виробники хліба це прекрасно знають", — додав експерт.

Які продукти здорожчають

Пендзин застерігає, що ціни на деякі продукти все ж таки зростуть. Наразі ціни на соняшникову олію та яйця залишаються нижчими, ніж у минулому році. Така ситуація пов'язана з тим, що виробники не могли експортувати свою продукцію до Європи через блокування кордонів. Товари накопичувалися на внутрішньому ринку, що призвело до зниження цін. Проте, коли проблема з експортом буде вирішена, можна очікувати на підвищення цін.

Що ще варто знати

Нагадаємо, кандидат економічних наук та головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус сказав, що в Україні очікується нова хвиля подорожчання, яка може відбутися вже найближчим часом. Зростання цін торкнеться основних продуктів харчування.

Ми також писали, що український парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт №11090, який передбачає значне підвищення акцизу на цигарки. Якщо цей закон буде прийнятий, ціни на тютюнові вироби можуть значно зрости. Після першого етапу підвищення акцизів, яке може відбутися вже у 2024 році, ціни на пачку цигарок середньої цінової категорії можуть збільшитися з 87,14 до 92,8 грн, а через чотири роки досягти близько 173 грн.