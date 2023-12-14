НБУ установил учетную ставку на уровне 15%

В Украине снова опустили учетную ставку — решение НБУ
В Национальном банке Украины (НБУ) поддержали решение о новом снижении учетной ставки. В этот раз ключевая процентная ставка опустилась не слишком сильно.
Об этом сообщил глава Налогового комитета Даниил Гетманцев.
Решение Национального банка
По его словам, НБУ решил снизить учетную ставку на 1 процентный пункт. С 15 декабря 2023 года она составит 15%.
"Решение о дальнейшем снижении ставки НБУ было более чем ожидаемым. Да, НБУ занимает консервативную позицию. Но, наконец, эффективность его политики оценивается по результатам для ценовой, валютно-курсовой, банковской стабильности. Об этом почему-то всегда забывают ценители теорий "полезной инфляции", "целевого рефинансирования", "отрицательных процентных ставок" и других нетрадиционных рецептов", — говорится в его сообщении.
Все рабочие ставки Нацбанка также снизились на 1 п.п.
- ставка по депозитным сертификатам овернайт до 15%;
- ставка по трехмесячным депозитным сертификатам до 19%;
- ставка по кредиту рефинансирования до 21%.
В последний раз НБУ снизил учетную ставку 27 октября 2023 года. Тогда она была установлена на уровне 16%. Перед этим подобное решение было принято в конце июля с 25% до 22%.
Что дает снижение учетной ставки
Ранее в Нацбанке заявляли, что планируют целый цикл понижения учетной ставки. Обещали сделать плавным, чтобы не помешать тенденциям устойчивого замедления инфляции и общей устойчивости валютного рынка Украины.
Учетная ставка — это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут претендовать на него долгосрочное или краткосрочное рефинансирование.
В Нацбанке сообщали о том, что текущее и дальнейшее снижение ставок по операциям НБУ позволит сохранить привлекательность гривневых сбережений. Это важный элемент обеспечения курсовой устойчивости при ослаблении валютных ограничений и перехода к большей гибкости обменного курса.
В то же время, с другой стороны, снижение ставок НБУ поддержит восстановление экономики в условиях сохранения макрофинансовой стабильности.
Также мы писали, что в Национальном банке оценили будущее влияние повышения налога на прибыль для банков. Утверждают, что у большинства финучреждений хватит капитала.
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