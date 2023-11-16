Проблеми з капіталом відчують деякі банки через новий податок — НБУ

Банківська каса. Фото: Unplush

У Національному банку України (НБУ) оцінили майбутній вплив підвищення податку на прибуток для банків. Стверджують, що у більшості фінустанов вистачать капіталу.

Про це йдеться в новому огляді банківського сектору за ІІІ квартал 2023 року.

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Оцінка стійкості банківського сектору

Як йдеться в огляді НБУ, попередні результати цьогорічної оцінки стійкості банків оптимістичні. Очікується, що навіть після запровадження додаткового податку на прибутки банків наявного запасу капіталу більшості фінустанов буде достатньо для комфортного виконання нових вимог. Оскільки розмір ставки податку на прибутки фінустанов може кардинально змінитися, лише деякі банки матимуть помірні труднощі з капіталом.

"Помірна потреба в капіталі може виникнути лише в кількох установ. Наявного запасу капіталу більшості банків буде достатньо для комфортного виконання нових регуляторних вимог", — йдеться у повідомленні.

Загалом Нацбанк оцінює позитивно ситуацію у банківському секторі, частка коштів клієнтів як головного джерела фондування банків зростає четвертий квартал поспіль. Відновлюється корпоративне кредитування. Зріс обсяг чистих іпотечних кредитів на 18,7% завдяки видачі позик за урядовою пільговою програмою "єОселя". Нині податок становить 18%.

"Загалом усі банки дедалі інтенсивніше нарощували гривневі кошти. Все ще привабливі депозитні ставки сприяли подальшому приросту строкових коштів населення у гривні, хоча й дедалі меншими темпами", — додали в НБУ.

Що відомо про податок на прибуток банків

У Верховній Раді України (ВРУ) чекає розгляду у другому читанні законопроєкт про оподаткування прибутків банків для додаткових надходжень до державного бюджету наступного року.

Як пишуть ЗМІ, посилаючись на джерела, хоч вже узгоджено розмір ставки податку на надприбутки фінустанов, він може кардинально змінитися. Очікується, що замість сплати до державного бюджету 36% з прибутків 2024–2025 років встановлять нижчий податок, але його не обмежать тільки двома роками. Зокрема, ставка податку на 2023-й може перевищити 50%, остаточну суму ще узгоджують.

На другий рік війни українські фінустанови отримали рекордні 110 млрд грн чистого прибутку. Зокрема, чистий прибуток державної фінустанови "Ощадбанк" у січні-вересні сягнув 14,18 млрд грн. Показник ушестеро більший за аналогічний період попереднього року. При цьому найбільший збиток продемонстрував Правекс-Банк — 56 млн грн.

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Нагадаємо, у жовтні народні депутати попередньо підтримали запровадження нових правил для банків. Відповідний законопроєкт пройшов перше читання.

Також ми писали, що НБУ знизив облікову ставку до 20%. Саме від головної відсоткової ставки залежить вартість кредитів, що надає НБУ банкам. Чим вона нижча, тим дешевше банки зможуть запропонувати власні кредити. А відтак, має збільшитися кількість позичальників.