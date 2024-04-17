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В Украине вырос экспорт чермета, подсолнечного масла и жиров — статистика от Госстата

17 апреля 2024 12:47
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Ирина Шпак
редактор
Экспорт товаров — как изменилась статистика продаж по данным Госстата
Судно на погрузке. Фото: t.me/miUkraune
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Ирина Шпак
редактор

Украина значительно увеличила экспорт черных металлов. Соответствующий показатель вырос на 46,2% и составил 522,5 млн долларов. Также увеличился экспорт жиров животного и растительного масла.

Об этом говорится на портале Государственной службы статистики Украины.

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В Госстате сравнили эти показатели в статистике с январем-февралем 2024 года нарастающим итогом. Рост экспорта составляет +5% по всем показателям. Общий объем — 6,8 млрд долларов. В частности, экспорт жиров животного и масла растительного происхождения увеличился на 11,8% и составил 1,030,1 млрд долларов.

В то же время, существенно сократились показатели экспорта зерновых культур — на 8,1% или на 1,838 млрд долларов в денежном эквиваленте. Спад экспорта по электрическим машинам составил – 61% или 118,5 млн долларов.

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Источник: Госстат

Что еще стоит знать

Напомним, в январе-марте товарооборот Украины составил 26 миллиардов долларов. Это на 0,8% или на 200 миллионов больше, чем за аналогичный период в 2023 году.

Мы также писали, что объемы продукции, которая переваливается по Черному морю и через порты Дуная, увеличиваются ежедневно. Показатели украинского экспорта уверенно приближаются к довоенным.

Госстат
деньги
экспорт зерна
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