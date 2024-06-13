В Украине повысился спрос на гибридные автомобили — какие модели покупают чаще

Toyota RAV4. Фото: Bloomberg

В Украине увеличился спрос на новые и б/у гибридные автомобили. Известно, какие модели более активно покупали украинцы в мае 2024 года.

Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром".

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Сколько гибридных авто приобрели украинцы в мае

В мае 2024 года в Украине было приобретено почти 2,1 тысяч гибридных автомобилей, что на 58% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля новых "гибридов" в мае составила 55%, что на 18% меньше, чем в прошлом. Автомобили с пробегом заняли 45% рынка.

ТОП самых популярных авто мая

В мае среди новых гибридных автомобилей лидером стала Toyota RAV4, с 363 проданными авто. Второе место занял Nissan X-Trail, с 73 проданными кроссоверами. На третьем месте оказалась Toyota Yaris Cross, с 65 проданными авто.

Спрос на гибридные автомобили в мае 2024 года в Украине. Источник: скриншот

Среди импортированных гибридных автомобилей с пробегом лидером стал Ford Fusion, с 79 зарегистрированными авто. На втором месте оказалась Toyota Prius, с 57 импортируемыми авто. Третье место заняла Toyota RAV4, с 54 привезенными авто в мае.

Что еще стоит знать

Напомним, в мае 2024 года спрос на электромобили вырос на 68%. Однако доля новых машин составила лишь 16%, что меньше 23% в предыдущем году. За май года украинский автопарк пополнился 4 113 автомобилями на аккумуляторных батареях.

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