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В Україні зросли продажі гібридних автомобілів — найпопулярніші моделі травня

13 червня 2024 12:16
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Ірина Шпак
редактор
В Україні підвищився попит на гібридні автомобілі — які моделі купують частіше
Toyota RAV4. Фото: Bloomberg
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Ірина Шпак
редактор

В Україні збільшився попит на нові та вживані гібридні автомобілі. Відомо, які моделі активніше купували українці у травні 2024 року.

Про це повідомила пресслужба Асоціації автовиробників України "Укравтопром".

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Скільки гібридних авто придбали українці у травні

У травні 2024 року в Україні було придбано майже 2,1 тисячі гібридних автомобілів, що на 58% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Частка нових "гібридів" у травні становила 55%, що на 18% менше, ніж торік. Автомобілі з пробігом зайняли 45% ринку.

ТОП найпопулярніших авто травня

У травні серед нових гібридних автомобілів лідером стала Toyota RAV4, з 363 проданими авто. Друге місце посів Nissan X-Trail, з 73 проданими кросоверами. На третьому місці опинилася Toyota Yaris Cross, з 65 проданими авто.

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Попит на гібридні авто у травні 2024 року в Україні. Джерело: скриншот

Серед імпортованих гібридних автомобілів з пробігом лідером став Ford Fusion, з 79 зареєстрованими авто. На другому місці опинилася Toyota Prius, з 57 імпортованими авто. Третє місце зайняла Toyota RAV4, з 54 привезеними авто у травні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у травні 2024 року попит на електромобілі зріс на 68%. Проте частка нових машин склала лише 16%, що менше, ніж 23% у попередньому році. За травень року український автопарк поповнився 4 113 автомобілями на акумуляторних батареях.

Ми також писали, що сьогодні автовиробники спонукають покупців витрачати зайві гроші на спеціальні пропозиції в нових машинах. Експерти опублікували список найобурливіше дорогих нових функцій авто модельного ряду 2024 та 2025 років на ринку прямо зараз.

Укравтопром
автомобіль
авто
гібрид

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