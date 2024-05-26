Цены на зерновые в Украине на 26 мая 2024 года

Уборка урожая ячменя. Фото: УНИАН

Цены на ячмень в Украине стремительно растут из-за неблагоприятных погодных условий и ограничений на экспорт. Эти факторы создают дефицит на рынке, что приводит к дальнейшему повышению стоимости этого зерна.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 26 мая 2024 года.

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По состоянию на 26 мая средняя цена на ячмень в Украине составляет 5 673 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 26 мая 2024 года. Фото: tripoli.land

Средняя цена на ячмень продолжает расти. Так, в субботу, 18 мая, цена на ячмень составила 5 545 грн за тонну. В воскресенье, 19 мая и понедельник, 20 мая, стоимость этой зерновой культуры упала до 5 452 грн. Однако со вторника цена на ячмень снова начала расти. В среду, 22 мая, тонна этого зерна стоила 5 581 грн, а в четверг, 23 мая, цена на ячмень поднялась до 5644 грн. В пятницу, 24 мая, стоимость ячменя составила уже 5 729 грн за тонну, а в субботу, 25 мая, снизилась до отметки 5 673 грн. Такая цена на ячмень держится и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

По словам экономиста Андрея Новака, украинский аграрный сектор понес значительные убытки в результате российского вторжения. Эти потери включают обстрелы сельскохозяйственных угодий, прямые финансовые потери, блокировку портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражу зерна российскими силами.

"У нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит потому, что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил он.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на пшеницу и подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои и кукурузы.

Мы также писали, что в 2024 году произошел рекордный рост мировых цен на какао и шоколад из-за дефицита сырья. Такие негативные тенденции отразятся на стоимости сладостей на полках украинских магазинов.