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В Україні зростають ціни на ячмінь — скільки коштують зернові у травні

26 травня 2024 06:30
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 26 травня 2024 року
Збирання врожаю ячменю. Фото: УНІАН
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Ірина Шпак
редактор

Ціни на ячмінь в Україні стрімко зростають через несприятливі погодні умови та обмеження на експорт. Ці фактори створюють дефіцит на ринку, що призводить до подальшого підвищення вартості цього зерна.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 26 травня 2024 року.

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Станом на 26 травня середня ціна на ячмінь в Україні становить 5 673 грн за тонну разом з ПДВ.

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Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 26 травня 2​024 року. Фото: tripoli.land

Середня ціна на ячмінь продовжує зростати. Так, у суботу, 18 травня, ціна на ячмінь становила 5 545 грн за тонну. У неділю, 19 травня, та понеділок, 20 травня, вартість цієї зернової культури впала до 5 452 грн. Проте з вівторка ціна на ячмінь знову почала зростати. У середу, 22 травня, тонна цього зерна коштувала 5 581 грн, а у четвер, 23 травня, ціна на ячмінь піднялася до 5 644 грн. У п'ятницю, 24 травня, вартість ячменю становила вже 5 729 грн за тонну, а у суботу, 25 травня, знизилась до позначки 5 673 грн. Така ціна на ячмінь тримається й сьогодні.

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Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

За словами економіста Андрія Новака, український аграрний сектор зазнав значних збитків внаслідок російського вторгнення. Ці втрати включають обстріли сільськогосподарських угідь, прямі фінансові втрати, блокування портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжку зерна російськими силами.

"У нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається тому, що росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на пшеницю та соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої та кукурудзи.

Ми також писали, у 2024 році відбулося рекордне зростання світових цін на какао та шоколад через дефіцит сировини. Такі негативні тенденції позначаться на вартості солодощів на полицях українських магазинів.

сільське господарство
гроші
ціни в Україні
зерно
експорт зерна
ціни
аграрії
ячмінь

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