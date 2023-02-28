В Украине вырастут цены на аренду квартир: новый прогноз экспертов
На рынке недвижимости стоимость аренды квартир может подскочить в конце весны 2023 года. Цены вырастут при отсутствии военной эскалации.
Такой прогноз озвучил президент Ассоциации специалистов недвижимости Юрий Пита, пишет Obozrevatel.
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Как изменятся цены
Цены на аренду квартир в бюджетном сегменте повышаются каждый год после отопительного сезона уже традиционно.
Как отметил эксперт, стоимость может повыситься к концу весны на 10-15%.
"До марта-апреля никаких существенных изменений не будет", — считает он.
Единственным фактором, останавливающим цены, является экономическая ситуация в стране. Низкая покупательная способность будет сдерживать цены и после войны.
Какая сейчас ситуация на рынке
Стоимость аренды квартир в Одессе и Днепре значительно ниже, чем до войны. Существенно пострадал рынок в Сумах, Чернигове и Харькове из-за близости к зоне конфликтов, по данным одного из профильных порталов.
Во Львове в среднем цена однокомнатной квартиры составляет 13,6 тыс. гривен. Хотя год назад в Киеве жилье было, по меньшей мере, на 30% дороже. Однако есть цены по 16–20 тыс. гривен. Во Львове спрос на жилье остается на самом высоком уровне.
В Киеве однокомнатная квартира в среднем стоит 10,4 тысячи гривен за месяц, а в хрущевках и отдаленных от центра районах — на 1,5-3 тыс. гривен. дешевле. Двухкомнатная стоит около 14,8 тыс. гривен. Больше всего предлагают аренду однокомнатной квартиры — около 43%.
Больше о недвижимости
Напомним, ранее эксперты рассказывали о том, что в Киеве и области на фоне постоянных российских обстрелов наблюдается снижение спроса на аренду недвижимости. Меньше всего желающих — на квартиры в домах, расположенных вблизи инфраструктурных объектов.
Также мы писали, что в Украине после войны практически всю коммерческую недвижимость будет ждать необходимость трансформации. Эксперты утверждают, что объекты будут вынуждены прибегнуть к "экстремальной реконструкции".
В Министерстве экономики Украины постоянно отчитываются о том, сколько в рамках государственной программы ипотечного кредитования выдали кредитов. Подавляющее большинство желающих взять льготную ипотеку — военнослужащие.