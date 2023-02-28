Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow В Украине вырастут цены на аренду квартир: новый прогноз экспертов arrow

В Украине вырастут цены на аренду квартир: новый прогноз экспертов

28 февраля 2023 09:23
lis.jpg - Ксения Лисновская
В Украине вырастут цены на аренду квартир: новый прогноз экспертов
Цены вырастут при отсутствии военной эскалации
lis.jpg - Ксения Лисновская

На рынке недвижимости стоимость аренды квартир может подскочить в конце весны 2023 года. Цены вырастут при отсутствии военной эскалации.

Такой прогноз озвучил президент Ассоциации специалистов недвижимости Юрий Пита, пишет Obozrevatel.

Читайте также:

Как изменятся цены

Цены на аренду квартир в бюджетном сегменте повышаются каждый год после отопительного сезона уже традиционно.

Как отметил эксперт, стоимость может повыситься к концу весны на 10-15%.

"До марта-апреля никаких существенных изменений не будет", — считает он.

Единственным фактором, останавливающим цены, является экономическая ситуация в стране. Низкая покупательная способность будет сдерживать цены и после войны.

Какая сейчас ситуация на рынке

Стоимость аренды квартир в Одессе и Днепре значительно ниже, чем до войны. Существенно пострадал рынок в Сумах, Чернигове и Харькове из-за близости к зоне конфликтов, по данным одного из профильных порталов.

Во Львове в среднем цена однокомнатной квартиры составляет 13,6 тыс. гривен. Хотя год назад в Киеве жилье было, по меньшей мере, на 30% дороже. Однако есть цены по 16–20 тыс. гривен. Во Львове спрос на жилье остается на самом высоком уровне.

В Киеве однокомнатная квартира в  среднем стоит 10,4 тысячи гривен за месяц, а в хрущевках и отдаленных от центра районах — на 1,5-3 тыс. гривен. дешевле. Двухкомнатная стоит около 14,8 тыс. гривен. Больше всего предлагают аренду однокомнатной квартиры — около 43%.

Больше о недвижимости

Напомним, ранее эксперты рассказывали о том, что в Киеве и области на фоне постоянных российских обстрелов наблюдается снижение спроса на аренду недвижимости. Меньше всего желающих — на квартиры в домах, расположенных вблизи инфраструктурных объектов.

Также мы писали, что в Украине после войны практически всю коммерческую недвижимость будет ждать необходимость трансформации. Эксперты утверждают, что объекты будут вынуждены прибегнуть к "экстремальной реконструкции".

В Министерстве экономики Украины постоянно отчитываются о том, сколько в рамках государственной программы ипотечного кредитования выдали кредитов. Подавляющее большинство желающих взять льготную ипотеку — военнослужащие.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

11:44 "Надеюсь, противником Тайсона будет Усик": промоутер о следующем бое Фьюри

Эксклюзив

11:42 Стало известно, какое количество людей ежедневно покидают Херсонщину

Новина з фото

11:40 В российской Адыгее упал неизвестный летательный аппарат: подробности

Новина з фото

11:37 Брежнева и Меладзе продают роскошный особняк под москвой: сумма сделки

11:30 В Одессе сегодня не будут выдавать ID-карты: в чем причина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:28 ПриватБанк борется за возврат 4,3 млрд грн долга эксвладельцами: детали дела

Эксклюзив

11:26 Антирекорд в Херсонской области: за сутки враг нанес 119 обстрелов

Эксклюзив

11:25 Эксперт увидел изменения в действиях российских сил ПВО

Новина з фото

11:21 Украина подала заявку в Совет управляющих МАГАТЭ

11:14 Никакой надежды: что врачи посоветовали семье госпитализированной звезды фильма "Перл-Харбор"

Новина з відео

11:10 ВСУ и ГУР помешали россиянам нанести очередной ракетный удар — Ким

Новина з відео

10:41 Свет должен быть: какая ситуация в электросистеме Одесчины

Новина з відео

10:05 Под Марьинкой один украинский десантник уничтожил пять танков и три БМП

Новина з відео

20:30 УПЛ возвращается: как дебютировал Ротань с "Александрией" против "Металлиста 1925"

Эксклюзив

20:04 В Киеве полностью восстановили известную многоэтажку, куда год назад попала ракета

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

19:35 "Жорик погиб": оккупанты жалуются на катастрофические потери в Донецкой области

Эксклюзив

18:25 "Я простилась с жизнью": год назад в высотку на Лобановского попала российская ракета

Новина з відео

17:57 Иво Бобул оказался в эпицентре сексистского скандала: "Женщины изменились, стали меркантильными"

Новина з відео

17:50 Полицейские Одесчины стали донорами крови для пострадавших жителей Херсона

Новина з відео

16:59 Группа "Антитіла" выступила в Лондоне вместе с музыкантами U2

Эксклюзив

06:00 Что дальше? Шаги по восстановлению Украины после войны

20:52 Удар в Мачулищах: блоха покусала гиганта

20:05 Год российской пропаганды: как путинские нарративы блокируются в Европе и распространяются в других странах

18:50 Наталья Приходько: Фонд Вадима Столара с начала войны оказал помощь уже на 271 млн гривен

Эксклюзив

18:25 "Я простилась с жизнью": год назад в высотку на Лобановского попала российская ракета

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:29 "Последнее" китайское предупреждение: что стоит за мирными предложениями Поднебесной

08:00 Как коррупция подпитывает войну

Эксклюзив

06:00 Как экономика россии переживает санкции, и что будет дальше

Эксклюзив

18:00 "Будут участвовать во всех военных конфликтах": астролог спрогнозировала смену власти в россии и США

12:00 Глубокой обеспокоенности мало: Запад должен расширить рамки военной помощи

Актуальное по теме

None 28 Февраль 11:44

"Надеюсь, противником Тайсона будет Усик": промоутер о следующем бое Фьюри

None 28 Февраль 11:42

Стало известно, какое количество людей ежедневно покидают Херсонщину

None 28 Февраль 11:39

В российской Адыгее упал неизвестный летательный аппарат: подробности

None 28 Февраль 11:36

Брежнева и Меладзе продают роскошный особняк под москвой: сумма сделки

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB