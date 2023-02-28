В Україні зростуть ціни на оренду квартир: новий прогноз експертів

Ціни зростуть за умови відсутності військової ескалації

На ринку нерухомості вартість оренди квартир може підскочити наприкінці весни 2023 року. Ціни зростуть за умови відсутності військової ескалації.

Такий прогноз озвучив президент Асоціації фахівців нерухомості Юрій Піта, пише Obozrevatel.

Як зміняться ціни

Ціни на оренду квартир у бюджетному сегменті підвищуються щороку після опалювального сезону вже традиційно.

Як зазначив експерт, вартість може підвищитися під кінець весни на 10-15%.

"До березня-квітня жодних істотних змін не буде", — вважає він.

Єдиним фактором, що зупиняє ціни є економічна ситуація в країні. Низька купівельна спроможність стримуватиме ціни і після війни.

Яка зараз ситуація на ринку

Вартість оренди квартир в Одесі та Дніпрі значно нижча, ніж до війни. Суттєво постраждав ринок у Сумах, Чернігові та Харкові через близькість до зони конфліктів, за даними одного з профільних порталів.

У Львові у середньому ціна однокімнатної квартири сягає 13,6 тис. гривень. Хоч рік тому у Києві житло було щонайменше на 30% дорожче. У Львові попит на житло залишається на найвищому рівні. Однак є ціни по 16-20 тис. гривень.

У Києві однокімнатна квартира у середньому коштує 10,4 тис. гривень за місяць, а в хрущовках та віддалених від центру районах — на 1,5-3 тис. гривень. дешевше. Двокімнатна коштує близько 14,8 тис. гривень. Найбільше пропонують оренду однокімнатної квартири — близько 43%.

Більше про нерухомість

Нагадаємо, раніше експерти розповідали про те, що в Києві та області на тлі постійних російських обстрілів спостерігається зниження попиту на оренду нерухомості. Найменше охочих — на квартири у будинках, розташованих поблизу інфраструктурних об'єктів.

Також ми писали, що в Україні після війни практично на всю комерційну нерухомість чекатиме необхідність трансформації. Експерти стверджують, що об'єкти будуть вимушені вдатися до "екстремальної реконструкції".

У Міністерстві економіки України постійно звітують про те, скільки в рамках державної програми іпотечного кредитування видали кредитів. Переважна більшість охочих взяти пільгову іпотеку — військовослужбовці.