Курс доллара на 25 декабря – где выгодно купить валюту

Обменный пункт валют в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Национальном банке Украины (НБУ) обновили официальный курс доллара, снизив против предыдущего банковского дня. Стоимость валюты изменили также банки и обменники.

Об этом говорится на официальном портале Нацбанка.

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Курс доллара, евро и злотого

Так, по информации Нацбанка, на 25 декабря курс установлен на следующем уровне:

доллар — 37,55 грн (-0,04);

евро — 41,37 грн/евро (+0,09);

злотый — 9,52 грн/PLN (+0,01).

Курс валют в банках

По данным портала Kurs, на наличном рынке Украины американская валюта несколько изменилась. Средняя стоимость доллара сейчас составляет 38,07 гривны. В покупке стоит 37,57 гривны (+0,02), а при продаже — 38,12 гривны (-0,01). Евро в покупке составляет 41,06 гривны (+0,09), а при продаже — 41,99 гривны (+0,07).

Свежий курс доллара в банках Украины.

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, 25 декабря в обменных пунктах доллар в покупке стоит несколько дороже — 38,00 грн (+0,03), в продаже — 38,15 грн (+0,05). Стоимость евро в покупке 41,65 грн (+0,03), а при продаже — 41,95 грн (+0,05).

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Напомним, украинские граждане хранят на депозитах у финучреждений более одного триллиона гривен. Наибольший объем вкладчиков приходится на государственные банки.

Также мы писали, что Национальный банк Украины представил памятную монету "Украинский язык" номиналом в 5 грн. Ее можно приобрести за 135 грн в сувенирной упаковке в интернет-магазине банка.